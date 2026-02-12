Luis Enrique ne s’inquiète pas pour Illia Zabarnyi

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique a répondu aux questions des médias en conférence de presse.

Après sa prestation XXL face à l’OM (5-0), le PSG retrouve déjà la Ligue 1 ce vendredi (19h sur Ligue 1+). En ouverture de la 22e journée de championnat, le leader se déplace sur la pelouse du Stade Rennais, avec pour ambition de conserver son trône et de mettre la pression sur le RC Lens. Et à la veille de ce déplacement en Bretagne, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Son regard sur la victoire face à l’OM (PSG TV)

« C’est très positif et c’est un peu ce qu’on pense tout le temps au club : être ensemble, les supporters, les joueurs, le staff et le club. Et il faut profiter dans notre vestiaire. Chaque saison, il y a des difficultés, c’est comme dans la vie. Mais, il faut être sûr qu’on va tout donner pour l’équipe et notre football. C’est très positif, on est content du résultat et du classement. Il faut préparer le match de demain contre Rennes. Ce sera difficile. »

Le temps de récupération entre les matchs (PSG TV)

« Ces deux semaines, on a pu travailler des choses tactiques, avec et sans ballon. La manière dont on défend, beaucoup de choses qu’on travaille normalement à la vidéo. C’est positif et il faut continuer à s’améliorer car le rival s’adapte tout le temps à ce que nous faisons. Le moment le plus important de la saison arrive et il faut être prêt. »

La crise actuelle au Stade Rennais (PSG TV)

« Quand on prépare un match à l’extérieur ou domicile, on cherche à regarder ce que nous faisons, car l’adversaire change beaucoup face à nous. Il faut savoir s’adapter à ce qu’ils font mais on est habitué car c’est tout le temps comme ça. On cherche à regarder ce que nous voulons améliorer et changer pour arriver dans les meilleures conditions dans cette partie de la saison. »

Sent-il que son équipe a plus besoin de repos que de travail sur le terrain ?

« Ça dépend du calendrier et de beaucoup de choses, surtout cette année. On a eu trois semaines de vacances après une saison très longue. Ça dépend. Pour moi, c’est important d’avoir les jours dont on a besoin pour travailler, mais c’est très important d’avoir du repos pour contrôler le stress et la tension sur une équipe de haut niveau. Il faut du repos pour se déconnecter et chercher à trouver la joie de s’entrainer et d’être heureux dans ce que tu fais. »

Nuno Mendes, le joueur parfait ?

« Le joueur parfait ? Je ne sais pas s’il y a un joueur parfait, je pense que non. S’il y a un joueur avec beaucoup de qualités différentes, physiques techniques et personnelles, on sera sûrement sur ce joueur. Mais selon moi, il n’y a pas de joueur parfait. »

La blessure de Fabian Ruiz

« Je ne sais pas quand il va revenir mais il est en train d’améliorer sa condition physique. Il y a des blessures où on récupère plus vite et d’autres moins vite que d’habitude. Il fait des entraînements mais pas avec le groupe. »

Un Dembélé plus décisif dans le jeu, a-t-il changé par rapport à la saison dernière ?

« Non, je pense qu’il est comme lors des deux dernières saisons. On m’avait posé la question il y a deux semaines qu’il était très irrégulier et aujourd’hui on change la question. C’est le même Dembélé, brillant et avec beaucoup de qualités. Et comme il a de la continuité avec les matchs, il est différent. C’est un joueur très joli à voir et il faut profiter de sa qualité. »

Un Marquinhos performant et régulier cette saison, est-il surpris de sa longévité ?

« Non, je ne suis pas surpris, parce qu’il est un joueur que tout le monde connait. C’est le capitaine et le leader du vestiaire. C’est important. Le jour où il ne sera pas dans l’équipe, je ne sais pas qui parlera et qui motivera les joueurs. C’est un vrai leader et je suis content de l’avoir. Il a toujours été performant, toutes les saisons où j’ai été ici. Je suis content de l’avoir. »

Le PSG est-il de retour ?

« Vous connaissez mon avis sur la performance sur toute une saison. Si on est de retour, c’est merveilleux parce que c’est la meilleure partie de la saison. L’important est de gagner le match de demain et ce ne sera pas facile à l’extérieur face à une équipe de Rennes en difficulté. Il faut continuer à mettre la pression sur Lens et Lyon. C’est notre travail et notre objectif. »

Hakimi est-il revenu à 100%

« Pour savoir si un joueur est à 100%, il faut voir lors des différents matchs. Sa performance sera importante à chaque match. C’est normal d’avoir et des hauts et des bas, on est habitué à cela. Le plus important est qu’il est de retour et qu’il peut jouer. »

Que pense-t-il du travail de Beye à Rennes ?

« Je ne peux pas parler de Beye car il n’est plus l’entraîneur de Rennes. Pour nous, cela s’est produit quelques fois avec les autres clubs ces dernières saisons (des entraîneurs limogés avant d’affronter le PSG). Normalement, tu dois être attentif pour voir s’il y a différentes circonstances. Il faut être prêt pour juger et analyser pendant le match. C’est important d’être prêt pour surmonter cela. »

Les difficultés actuelles de Zabarnyi

« Je ne suis pas d’accord. Chaque joueur a un temps d’adaptation différent. Je ne suis pas préoccupé par les joueurs que nous avons signé l’été dernier. Il est difficile de trouver un temps d’adaptation rapide. Je suis content des joueurs qu’on a signé. On peut donner des minutes mais c’est plus difficile cette saison car on a perdu en Coupe de France et ça fait quatre matchs en moins. C’est le moment clé de la saison, on a besoin de tous les joueurs et ils doivent être prêts pour aider l’équipe à n’importe quel moment. Je suis sûr qu’il y aura des moments pour Zabarnyi et les joueurs qui ne sont pas titulaires. Mais c’est comme ça la vie dans une équipe de très haut niveau. »

Peut-on voir Dro Fernandez débuter demain ?

« Bien sûr, on est ouvert à utiliser tous les joueurs de l’équipe. C’est pour cela qu’on aime faire des entraînements pour voir si les joueurs sont prêts. Bien sûr que la compétition est plus importante que l’entraînement mais c’est un moment particulier. À chaque fois qu’il y a des blessures, c’est le moment de profiter pour voir les autres joueurs. Dans cette saison, on a montré cette capacité à surmonter les différentes blessures. »

Être efficace au bon moment de la saison

« C’est le moment le plus important de la saison car les trophées se décident maintenant. On a cherché à s’améliorer et on est encore dans cette amélioration pour mieux défendre et mieux attaquer. J’espère avoir tous les joueurs en même temps dans l’équipe pour être plus fort que d’habitude. »

Doit-il y avoir une hiérarchie au poste de gardien ?

« Ce n’est pas un plan, il faut continuer à ce que nous pensons en tant que staff, moi en tant qu’entraîneur, et ce que nous pensons être le meilleur pour l’effectif. Cela change pendant la saison en raison des blessures ou de mes décisions. On est ouvert à tout ce que nous pouvons faire pour améliorer l’équipe. Il n’y a pas de hiérarchie ou de numéro un, deux ou trois. Ça ne m’inquiète pas. Je pense toujours à améliorer l’équipe. »