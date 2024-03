Luis Enrique ne veut pas polémiquer sur la sortie de Mbappé

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Monaco (0-0). Les Parisiens peuvent remercier Gianluigi Donnarumma, auteur d’un gros match.

Quatre jours avant la Real Sociedad, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, les Parisiens et les Monégasques n’ont pas réussi à se départager (0-0). Le club de la capitale peut remercier Gianluigi Donnarumma, auteur de très grosses parades en première mi-temps. En seconde période, le PSG était bien meilleur, mais n’a pas réussi à concrétiser ses situations. Au micro de Prime Video, Luis Enrique a évoqué la rencontre de son équipe, son choix de remplacer Kylian Mbappé à la mi-temps…

Le match

« Il y a deux partie différente. La première était difficile pour nous et c’était difficile de marquer. On a eu des problèmes. En seconde période, on a mieux joué. On a pu mieux utilisé le ballon qu’en première. On a eu plus d’occasion de marquer mais le match nul et logique. »

Le remplacement de Mbappé à la mi-temps

« Je ne suis pas surpris. Cela fait assez de temps que je suis dans le football professionnel, et je sais que tout est important dans ce genre de club. Tôt ou tard, on devra jouer sans Kylian, donc j’essaye de trouver la meilleure option pour l’équipe. Dès fois, j’ai bon, dès fois, je n’ai pas bon. Seulement un choix sportif ? Ma réponse était sur le terrain. Tôt ou tard, il ne jouera plus avec nous. On doit s’habituer à ça. Même s’il y a encore la Ligue 1 et la Ligue des champions ? Je dois prendre des décisions tout le temps. C’est ma philosophie, mon idée de penser au meilleur pour mon équipe. C’est ce que je vais continuer à faire et ce que je considère être le mieux pour l’équipe. C’est ma philosophie de penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. Je ne veux pas polémiquer, c’est ma décision. »

Zaïre-Emery sur le banc

« Il a presque tout le temps joué. C’est bien des fois pour des joueurs de ne pas les faire jouer, de les sortir, de les mettre dans la rotation, pour voir les autres joueurs. C’est un joueur qui a beaucoup joué depuis le début de la saison. »

Donnarumma

« Je pense que Gigi est l’un des meilleurs gardiens du monde. Il travaille très bien, il s’est adapté à nos idées. Il est très intelligent. On lui donne beaucoup de confiance parce que c’est difficile de marquer contre lui. Je pense aussi que Beraldo a très bien joué aujourd’hui. On est une très bonne équipe, je l’ai déjà dit. Je suis très content de ce point. »

Au micro de notre partenaire Free Ligue 1, le coach du PSG est revenu sur la sortie de Kylian Mbappé, qui a terminé le match dans les tribunes et non pas sur le banc de touche parisien. « Je n’ai pas vu ce qu’il se passait en dehors du terrain. Cela fait partie du show du football, et mon show concerne ce qui se passe sur la pelouse. »