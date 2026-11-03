Luis Enrique ne veut pas s’enflammer après le large succès contre Villarreal

Sur la pelouse de Villarreal, le PSG s’est amusé contre le club espagnol pour s’offrir sa plus large victoire de son histoire à l’extérieur en Ligue des champions (0-6). Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

Ce mardi soir, le PSG n’a fait qu’une bouchée de Villarreal dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (0-6). Avec un quatrième succès en autant de matches de phase de ligue, le PSG s’est rapproché d’une qualification pour la suite de la compétition, faisant également un grand pas vers le top 8. À l’issue de la rencontre, au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique a salué la belle victoire de son équipe.

« On a été très impressionnant tout le temps »

« Je m’attendais à un tel écart entre les deux équipes ? Non. Clairement, non. Il y a des matches qui se démarque de cette manière et on a été très impressionnant tout le temps. On a fait beaucoup de récupération, on est content. C’est difficile pour Villarreal parce que c’est compliqué quand tu affrontes une équipe comme le PSG qui presse tout le temps. Le sentiment que mon équipe est meilleure que la saison dernière ? En ce début de saison, si on pense aux trois premières journées, tout le monde disait autre chose. Il faut rester calme et savoir que l’on profite de faire le chemin. On gagnera le trophée, si on le gagne, à la fin de la saison. David Boly a une vraie carte à jouer derrière Achraf Hakimi ? C’est clairement une possibilité, il est très jeune. L’année dernière, il avait déjà joué des minutes avec nous. Il est en train de s’améliorer. Toute l’équipe est contente de le voir à ce niveau. Quasiment qualifié dans le top 24 ? Je ne suis pas habitué à ça, il faut faire attention. L’objectif c’est le top 8 ? J’espère mais cela dépend des performances dans les quatre prochains matches. »