Ce dimanche soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1 (1-1). Présent en conférence de presse, Luis Enrique a apprécié la réaction de son équipe après une première mi-temps ratée.

Après avoir vu Monaco prendre la première place de la Ligue 1 en s’imposant contre Rennes hier soir (1-2), le PSG voulait reprendre son bien avec son match à Nice. Mais les Parisiens n’ont réussi à rapporter qu’un point de la Côte d’Azur (1-1). Ils ont offert deux visages complètement différents. Dépassés en première mi-temps, ils ont logiquement été menés au score. En seconde période, le PSG a montré un autre visage et a totalement dominé la rencontre, arrivant à égaliser rapidement par Nuno Mendes mais péchant une nouvelle fois dans la finition et ne parvenant pas à retourner entièrement la situation. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a analysé cette contre-performance de son équipe.

Une équipe à deux visages

« C’est très facile à expliquer : il y a eu un niveau d’imprécision de la majorité des joueurs qui n’est pas du tout habituel de notre part. Sur des techniques assez faciles, sur des passes assez faciles, nous n’avons pas affiché le même niveau qu’habituellement. »

Important d’avoir une équipe qui maîtrise ses émotions dans ce genre de match ?

« Je suis fier qu’après une mauvaise première période, j’insiste sur le mot mauvaise, mes joueurs ont maintenu un état d’esprit positif, notamment après la fin de la première période où il y a eu cette agression sur Hakimi. C’est une action qui aurait mérité d’être analysée. Mes joueurs ont reçu deux cartons jaunes pour protestation, mais en deuxième période, il n’y a eu aucune protestation de la part de mes joueurs. Ils ont tout fait pour renverser le cours du jeu. Cela aurait été facile de se plaindre après cette action où Hakimi a été touché au genou. Je suis très fier de la deuxième période de mes joueurs. »

Le changement à la mi-temps

« Au retour de la pause, j’aurais pu parfaitement effectuer cinq changements. Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais j’ai décidé de faire un seul changement et c’était celui-ci. »

Le bilan du début de saison

« Vous savez, je ne suis absolument pas du genre à mettre des notes avant la fin de saison. Les notes, on les attribue à la fin des cours, donc à la fin de la saison. Je trouve que le début de saison a été très prometteur. J’aime ce que je vois. Je pense que le début de saison actuel est meilleur que le précédent. Il manque le plus important : gagner le championnat de France et être compétitif dans toutes les compétitions. »