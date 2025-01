À la veille du match face à l’AS Monaco au Trophée des Champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Le PSG peut débuter son année 2025 par un trophée. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de l’AS Monaco ce dimanche au stade 974 de Doha (17h30 sur DAZN), à l’occasion de la 30e édition du Trophée des Champions. Et à J-1 de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant-match, dans des propos traduits par RMC Sport.

Comment expliquer la bonne fin d’année 2024 ?

« Je pense que nous avons fait une bonne première partie de saison. Nous sommes en bonne position pour la seconde partie. »

Ses ambitions pour 2025

« Mon ambition est la même comme à chaque saison. Nous voulons remporter chaque trophée, c’est l’objectif. C’est très difficile bien sûr mais nous sommes excités. »

Les difficultés en Ligue des champions

« En Ligue des champions, je suis tranquille par rapport à nos performances. J’ai aimé ce que j’ai vu et j’ai le sentiment que nous allons continuer à progresser. C’est clair que nos résultats ne sont pas justes mais c’est le football. J’aime ce que je vois et la ligne de conduite de mon équipe. Notre mentalité est de vouloir plus et de s’améliorer dans tous les aspects. »

Quel gardien sera titulaire demain ?

« Je vais décider demain qui jouera entre Donnarumma et Safonov. Les deux sont en bonne forme, il y a encore une session d’entraînement. L’état physique de Donnarumma ? Les trois joueurs sont en condition pour jouer, il n’y a aucun problème pour Donnarumma »

Un premier virage à bien négocier pour bien lancer 2025 ?

« Nous allons avoir beaucoup de matches, nous allons jouer pratiquement tous les trois jours. J’espère voir le potentiel de l’équipe, de chaque joueur. Ce sera la possibilité de voir tous les joueurs. Ce n’est pas seulement 11 joueurs, mais tout le monde aura sa chance. C’est quelque chose qu’on travaille depuis que j’ai rejoint le club. Pour avoir du succès, je suis convaincu que c’est la voie à suivre, c’est mon objectif. »

Le dernier match face à l’AS Monaco

« Le match contre Monaco était un excellent match pour les supporters. Nous avons eu le contrôle dès le début en marquant des buts. Malgré ça, Monaco a fait une bonne entame de seconde période. Quand on joue face à un tel adversaire, c’est normal qu’il y ait certaines phases où ils sont meilleurs. Le résultat a reflété notre supériorité mais c’est vrai que le match était ouvert. Demain, je m’attends à un match différent, ce sera une finale. Je m’attends à un bon match. »

Le mercato

« Je crois que le projet du club ne change pas. Nous voulons des signatures de haut niveau. Nous avons une idée claire de notre projet de jeu. Il y a aussi la réalité du mercato. De notre côté, il y a eu un changement de mentalité au niveau de la politique sur le mercato. Et j’apprécie cela. Avec la politique d’avant, on n’avait pas réussi à remporter la Ligue des champions, et maintenant on verra si on pourra la remporter. Mais je n’ai pas le moindre doute sur le fait que le PSG, que ce soit avec moi ou non, remportera la Ligue des champions dans les années à venir. »

Un avantage pour le PSG de jouer au Qatar ?

« C’est ma sensation qu’on joue à la maison, les joueurs le sentent aussi. Je ne sais pas si ça sera un avantage ou non. »

Pourquoi avoir convoqué tout le groupe ?

« Nous sommes venus à Doha et ça me semblait intéressant de partir ensemble pour commencer l’année. C’est spécial, avec un titre en jeu. À partir de là, le calendrier va s’enchaîner. Ça joue en notre faveur parce que on pourra donner confiance à plus que 11 joueurs. J’espère qu’il y aura des bons résultats. »

Son regard sur Lee Kang-In

« Depuis qu’il est au PSG, je le vois progresser. Kang-In Lee a de bonnes statistiques. Il peut jouer dans plusieurs positions, comme il l’a fait à plusieurs reprises. C’est un joueur qui est généreux sur le terrain, il a une attitude brillante et sa qualité est indiscutable. »

La finale face à l’AS Monaco

« C’est une finale entre les deux meilleures équipes du championnat, ça sera difficile. Il faudra un bon niveau, nous sommes motivés et préparés. »