Luis Enrique : « Nous croyons tous que nous pouvons gagner tous les trophées et répéter cet exploit cette année ! »

A la veille du tirage au sort de Ligue des Champions, c’est au micro du média officiel du Paris Saint-Germain que Luis Enrique s’est confié. Le technicien espagnol est revenu sur le sacre européen du PSG mais aussi sur les ambitions du club pour la saison à venir.

L’état d’esprit après la défaite face au Bayern Munich la saison passée ?

« Je dois être honnête, c’était presque impossible de penser à la victoire finale. Nous avions beaucoup d’occasions créées, sans parvenir à marquer. Nous avons abordé le problème en nous demandant « Pourquoi ne pas se concentrer sur autre chose ? Pourquoi ne pas chercher le joueur le mieux placé dans la surface ? ». Je pense que nos statistiques ont changé après cela, les victoires sont venues automatiquement, nous avons retrouvé notre confiance ».

La finale face à l’Inter Milan

« C’était dans l’un des plus beaux stades d’Europe, un match dont tout le monde rêve. Je me souviens avoir demandé à mes joueurs d’être à 105%, pas à 120% parce que ce type de match finit par vous submerger. Dans cette finale, tout s’est très bien passé. Nous avons un trait qui, je pense, nous définit : nous continuons toujours à jouer de la même manière, que nous gagnions ou que nous perdions ».

Les passes, les buts … mais le travail défensif !

« Nous marquons des buts, mais nous avons amélioré notre mentalité défensive, en partant de la ligne d’attaque, et je pense que c’est ce qui a clairement fait la différence par rapport à d’autres adversaires de haut niveau. Le joueur à la pointe de l’attaque est celui qui mène directement le pressing ».

Comment a-t-il vécu cette finale depuis le banc en voyant ses joueurs dominer

« Jusqu’au 4-0, vous n’êtes pas détendu. Ce sont des matchs spéciaux où la tension peut vous submerger, je pense que sur ce point, les joueurs ont été sensationnels pour gérer cette tension ».

A lire aussi – PSG : Luis Enrique toujours pas sanctionné après la finale de la CdM des Clubs

L’émotion au coup de sifflet final

« C’était un moment très spécial, que j’ai pu partager avec ma famille. Mais nous en voulons encore plus. Nous voulons continuer à grandir en tant qu’équipe, que nos fans soient fiers et que ce moment se répète ».

L’objectif pour la saison à venir

« L’objectif est d’abord de s‘améliorer en tant qu’équipe, à la fois en attaque et en défense. Nous pouvons encore identifier des phases de jeu pour progresser. En termes de titres, nous voulons être prêts à tous les jouer. Nous croyons tous que nous pouvons les gagner et répéter cet exploit cette année, ce qui nous ferait entrer dans l’histoire de manière spectaculaire. Cela nous motive particulièrement ».

YouTube : Canal Supporters Paris



