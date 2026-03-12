Luis Enrique : « Nous sommes une équipe très résiliente »

Avec la réception de Chelsea lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG voulait faire un pas vers les quarts de finale. Et c’est chose faite après son large succès ce soir (5-2). Luis Enrique a aimé le visage affiché par son équipe.

Après avoir éliminé l’AS Monaco en barrage de la Ligue des champions (5-4 au cumulé), le PSG voit sur sa route pour les quarts de finale Chelsea. Ce mercredi soir, le club de la capitale recevait – au Parc des Princes – les Blues lors du huitième de finale aller. Dans une rencontre riche en buts (5-2), le PSG a pris une belle option pour la suite de la compétition, qu’il faudra valider sur la pelouse de Stamford Bridge mardi soir. À l’issue de ce beau succès parisien, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG a évoqué cette victoire, la performance de Bradley Barcola, l’intensité mise par son équipe…

Les différentes clés qui ont permis au PSG de gagner contre Chelsea

« On a marqué trois buts de plus que l’adversaire. Pour moi, c’est la clé. »

Khvicha Kvaratskhelia pas titulaire, des regrets ?

« Non. Ce que nous faisons, c’est de chercher les meilleures solutions pour les joueurs. Si on commence le match maintenant, je ferai la même chose. »

Les choses qu’il a dit aux joueurs ces derniers jours

« Rien de spécial. Les entraîneurs cherchent à équilibrer les équipes. On a préparé le match comme d’habitude. On a senti tout le temps le soutien de nos supporters. On a continué à jouer contre une équipe physique et très bonne techniquement. Il faut se reposer pour préparer de la meilleure des manières le match retour. »

Dembélé sorti en raison d’une gêne musculaire ?

« Avec les joueurs de retour, il faut donner un nombre de minutes exactes pour continuer leur amélioration. Ousmane a très bien joué. C’est une très bonne nouvelle. On l’attend à Londres dans un match très important. »

Un match qui peut servir de déclic ?

« Qui le sait ? C’est un moment spécial car nous n’avons pas la précision. On fait la comparaison avec l’année dernière. C’est impossible d’être comme l’année dernière. Nous sommes une équipe très résiliente. Ce mot définit notre équipe et nos supporters. Nous dédions cette victoire à nos supporters. »

À lire aussi : PSG / Chelsea – Les notes des joueurs parisiens

Comment explique le retour en forme de Bradley Barcola ?

« C’est injuste de parler individuellement. Nous avons montré que nous sommes une vraie équipe. Chacun a fait son travail. On a montré que nous sommes toujours très difficiles à battre. »

La qualité des buts peut-elle donner plus de confiance ?

« Je dois les revoir parce que je ne me souviens d’aucun. C’est vrai. Nous avons tout gagné l’année dernière parce qu’individuellement et collectivement, nous sommes une bonne équipe. Après, on est plus ou moins précis. »

Avoir une semaine pour préparer le match, est-ce essentiel ?

« C’est bien pour préparer le match et récupérer les joueurs. On aime avoir du temps pour préparer les matchs. Après la trêve internationale, on aura moins de temps pour la Ligue 1.«

Le PSG est-il de retour ou n’est-il jamais parti ?

« Il y a toujours du bruit autour de nous, cela veut dire que nous sommes une grande équipe et un grand club. Il faut s’habituer à cela dans les grands clubs. »

Êtes-vous rassuré par l’intensité mise ?

« Personne ne parle du physique ce soir. C’est un cliché le physique quand on perd. On dit : c’est le physique, c’est le mental. Parce qu’on a du mal à expliquer. On a mis trois buts à la fin. C’est multifactoriel comme à chaque fois. »