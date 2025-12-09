Luis Enrique : « Nuno Mendes ? Avec la mentalité, tout le monde peut jouer à gauche ! »

Pour la dernière rencontre de Ligue des Champions de l’année 2025, le PSG se déplace sur le terrain de l’Athletic Bilbao. A la veille du match, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes.

A propos de l’Athletic Bilbao (PSG TV)

« Chaque victoire est importante pour le mental de l’équipe. Tous les joueurs ne sont pas là, certains sont encore blessés. L’Athletic n’a que 4 points mais ils jouent bien. Ce sera très difficile. C’est un club avec une histoire différente. Tu verras la connexion entre les supporters et les joueurs ».

A propos de San Mamés

« C’est un des meilleurs stades en Espagne. J’ai eu l’opportunité d’être l’entraîneur du Celta lors du premier match dans ce stade. On avait perdu, il manquait une tribune. Hier, j’ai parlé aux joueurs de l’ambiance qu’on aura demain. C’est merveilleux de jouer dans ce stade, c’est un match important pour nous, pour eux ».

La relation construite avec ses joueurs

« Ça dépend s’ils jouent beaucoup de matchs ou pas. Je cherche à avoir une relation proche, mais ça dépend des joueurs. J’essaie de contrôler pour voir s’ils veulent plus de contact ou pas. C’est important d’avoir une bonne relation ».

Le PSG fait-il davantage peur ?

« Cette année, les adversaires sont plus motivés car on est les champions d’Europe. C’est une motivation en plus. Il faut accepter la difficulté, ils jouent avec un rythme très physique, technique. Il savent défendre,attaquer, il faudra être prêt ».

L’état de forme de Nuno Mendes

« Il manque l’entraînement d’aujourd’hui, On va faire comme d’habitude. A chaque fois qu’il y a un blessé, on chercher une solution. Beaucoup de joueurs peuvent jouer à gauche, Mayulu, Pacho, Zaïre-Emery. Avec la mentalité, tout le monde peut jouer latéral ».

La culture foot au Pays-Basque

« Ce que représente l’Athletic Bilbao dans le foot est magnifique. J’aime cette personnalité. Ils sont en train de jouer la Ligue des champions, ça représente beaucoup. J’aime les couleurs rouge et blanc comme Gijon. C’est joli de venir à San Mamés. J’ai joué dans le vieux San Mamés, j’ai l’expérience comme entraîneur ».

Ses retrouvailles avec le coach adverse, Ernesto Valverde

« C’était en 2013-2014. Je suis le même, c’est un coach que j’admire, j’apprécie son attitude, son langage non verbal. Il connaît le Barça, je lui souhaite le meilleur. C’est un honneur de jouer contre Bilbao demain ».

Les joueurs à surveiller

« Il faut surveiller l’ambiance. J’ai dit aux joueurs que ce serait difficile. L’Athletic est un caméléon qui a une symbiose parfaite entre l’équipe et les supporters. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dynamiques, qui joue bien directement. Ce sera difficile. On devra donner une bonne version de nous. Je suis sûr qu’ils vont nous presser dès le début. Je ne sais pas combien de scénario nous allons avoir. Ils jouent avec le cœur. Nous devons continuer sur notre lignée. »



Le statut de favori

« Ce sont des phrases qu’on lance comme des stéréotypes du foot. Ce ne sera pas difficile. Mon équipe ne sortira pas calme sur le terrain. Le match n’est pas gagné d’avance. Notre objectif est de gagner à nouveau. Il faut être courageux. On veut être les premiers ».

L’absence de Nico Williams

« Je préfère avoir tous les bons joueurs sur le terrain, qu’il n’y ait pas de blessés ».

Le retour de Désiré Doué

« Doué est de retour, c’est important pour nous de savoir gérer ses minutes. Je l’ai vu cette semaine, j’espère qu’il pourra jouer demain et on verra demain pour le temps de jeu exact ».

A propos du renouveau de Zaïre-Emery

« C’est un des joueurs les plus matures que j’ai vu, c’est beau de voir un joueur avec ce caractère. Il peut s’améliorer partout mais je suis très content pour lui et il mérité ce qui lui arrive en ce moment. Il aide l’équipe en tant que latéral, milieu. C’est un joueur complet. Je suis content de l’avoir ».

