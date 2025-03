Luis Enrique : « On a déjà su retourner ce genre de situation dans le passé »

Battu par Liverpool dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions (0-1), le PSG n’a pas perdu espoir de renverser la situation à Anfield la semaine prochaine.

Le PSG peut avoir des regrets dans cette confrontation aller. Ultra-dominateurs, les joueurs de Luis Enrique ont été cruellement battus sur l’unique tir cadré de Liverpool en fin de rencontre (0-1). Un scénario cruel mais qui laisse de l’espoir avant le match retour à Anfield le 11 mars prochain. En conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien, Luis Enrique a rappelé que son équipe n’a jamais été aussi forte que lorsqu’il faut renverser une situation défavorable.

Est-ce un résultat injuste ?

« Il n’y a pas de difficulté à analyser la rencontre. On a été très supérieurs à Liverpool dans le jeu, dans le nombre d’occasions. On a réussi à faire un match complet face à la meilleure équipe d’Europe. On a clairement mérité un autre résultat. Le football est comme ça. Il faut savoir l’accepter. C’est injuste. Le résultat est injuste. »

Croit-il encore à la qualification ?

« Sans aucun doute. On a joué seulement le premier match. on n’a rien à perdre. Si on arrive à répéter le même match… Il y aura une ambiance agressive là-bas. On est une équipe qui n’a rien à perdre. On jouera de la même manière qu’aujourd’hui (ce mercredi). On a déjà su retourner ce genre de situation dans le passé. Pour rendre fiers nos supporters. C’est ce que j’ai transmis à mes joueurs après : nous sommes fiers de vous. Le meilleur joueur adverse a été le gardien, ce qui raconte bien le match. Il a fait 5 arrêts exceptionnels. On a été très supérieurs. On n’a pas laissé jouer Liverpool, hormis les cinq premières minutes. Le reste a été un match du PSG. Personne n’a rien vu d’autre. »

Son opinion sur l’arbitrage

« Je ne me prononce pas sur l’arbitrage. »

Que faudra-t-il faire pour renverser la situation à Anfield ?

« On n’a rien à perdre, je le répète, ça nous rend plus dangereux. L’année passée aussi, on avait perdu à domicile en quart de finale (face au FC Barcelone). Ce sera très difficile. On va essayer de les regarder dans les yeux et rendre nos supporters fiers. »

Un problème d’efficacité ?

« Il n’existe pas de match de Liverpool où l’équipe n’a eu aucune occasion à la mi-temps. C’est notre meilleur match de la saison et de la saison passée. On n’a eu aucun problème. On a tout donné, on peut être fiers des joueurs et des supporters. »

Quels ont été ses mots pour son équipe à la fin du match ?

« Je ne parle pas trop en général. On est tous déçus ce (mercredi) soir. Je leur ai dit de relever la tête en leur disant qu’on a dominé la meilleure équipe d’Europe. On a tous vu le match: leur gardien a été leur meilleur joueur. »