Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz pour le dernier match de la saison de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Barcola appelé pour l’Euro (PSG TV)

« Bien sûr, il le mérite, c’est un joueur très jeune et qui a décidé de venir à Paris pour progresser dans sa carrière. Je très content pour Bradley. C’est un plaisir de l’avoir avec nous. Je suis très content qu’il ait relevé ce challenge. »

Doit-on s’attendre à un grand ménage dans l’effectif cet été, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs ?

« Non, je n’ai pas utilisé le mercato pour mettre la pression (avant le match contre Nice), ce n’était pas mon intention. J’ai simplement raconté ce qu’est un grand club. On joue encore un titre et il y a encore un match de championnat, ce n’est pas le moment de parler de ça. On profitera du mercato d’été pour essayer de renforcer l’équipe. »

Va-t-il utiliser le match de Metz comme une répétition générale pour le match de l’OL

« Il y a toujours des différentes options à l’heure de préparer ces deux derniers matches. Je pense que ce sera un mélange d’un peu de tout. »

Quel regard porte-t-il sur la Ligue 1

« J’ai déjà donné mon avis à ce sujet. C’est un championnat beaucoup plus compétitif que ce que je pouvais entendre. Le niveau m’a surpris avec des matches intenses et physiques, avec des bons joueurs et entraîneurs. C’est un bon niveau. »

Y a-t-il des choses qu’il n’a pas encore mis en place dans son projet de jeu ?

« Sans aucun doute. L’une des caractéristiques d’un entraîneur, c’est de s’adapter à ses joueurs dans son effectif. On s’est préparé pour ce groupe de joueurs mais désormais, avec ceux qu’on pourra signer et ceux qu’on a déjà, il y aura des changements tactiques à venir avec une équipe sans doute plus équilibrée. Il y a encore une marge d’amélioration, en défense et en attaque. »

Peut-on s’imaginer voir Navas pour l’un des deux derniers matches de la saison ?

« Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, encore heureux. C’est joli d’imaginer. »

Quels sont les axes d’amélioration de Bradley Barcola ?

« Bradley peut s’améliorer partout, comme le reste de ses joueurs, mais spécialement Bradley parce que c’est un joueur très jeune. Il y a une chose qui me satisfait beaucoup, c’est que lorsqu’on signe un jeune d’une autre équipe, c’est une chose qui semble facile d’accepter ce challenge de jouer dans une grande équipe, mais c’est très difficile. Vous devez comprendre que le niveau des joueurs pour être titulaire est supérieur. Quand un jeune joueur comme Bradley accepte ce challenge, il obtient les résultats qu’il a grâce à ses performances. Il mérite d’aller à l’Euro. L’année prochaine, le challenge sera encore plus grand. Notre objectif sera d’en chercher d’autres (des joueurs) pour qu’ils soient en concurrence avec ceux déjà présents, afin d’avoir une équipe encore meilleure. »

A-t-il suivi l’évolution d’Ayman Kari cette saison. Peut-il avoir une place dans l’effectif, de même pour Gabriel Moscardo ?

« Nous avons suivi tous les jeunes de notre club, Kari ou Moscardo. Mais, ce n’est pas le moment de juger qui viendra ou pas, il reste encore un titre important à jouer, un titre qui était l’un de nos objectifs. Il est évident que nous serons enchantés de recevoir les joueurs du PSG et surtout ceux dans lesquels nous avons des objectifs très clairs. »

Est-ce qu’il est à la recherche de joueurs plus expérimentés ?

« Non, parce que nous ne signons pas des joueurs en fonction de leur âge mais de leur talent. On signe du talent ! Le mercato va nous présenter les différentes options qu’il y aura et en fonction de ce qui sera le meilleur pour l’équipe, on essaiera de se renforcer. Mais cela n’a rien à voir avec l’âge. J’aime les joueurs jeunes mais j’aime aussi les joueurs de 30 ou 35 ans qui donnent un très haut niveau. C’est l’objectif pour renforcer l’équipe. Il faut du talent, peu importe l’âge. Ils sont tous jeunes si vous les comparez à l’entraîneur. »

À quel type de match s’attend-il face au FC Metz, qui lutte encore pour son maintien ?

« La réalité est que j’espère un match similaire à celui du Parc à l’aller (victoire 3-1 du PSG). C’est l’équipe du championnat avec le moins de possession. Ils n’ont pas besoin de la possession pour créer du danger. J’espère un match similaire à celui qu’on a joué à la maison, c’est-à-dire de la difficulté à trouver des espaces surtout à l’intérieur, des difficultés à trouver des espaces dans la surface. C’est une équipe bien organisée en défense et qui ne nous laisse pas faire notre jeu de manière tranquille. Ce sera un match difficile, on devra trouver les solutions en attaque. Notre objectif est de terminer la saison de la meilleure manière possible. Il faut essayer de gagner. »

L’aspect dans lequel son équipe s’est le plus améliorée

« Je crois que depuis le début de saison, et c’est pour cela que j’allais dire qu’on ne peut pas comparer, le club a changé de direction et de philosophie en se basant plus sur le collectif que l’individuel. On a été à la hauteur je pense mais il y a encore une grosse marge d’amélioration. Il n’y a aucun doute et c’est l’une de mes caractéristiques tout au long de ma carrière en tant qu’entraîneur et ce sera la même chose dans le futur. »

Comment voit-il la situation du FC Barcelone avec le possible départ de Xavi ?

« Je ne sais pas, je ne réponds pas. Je suis obsédé par la télé française, je regarde tout en français. Je ne sais pas ce qui se passe à l’extérieur de la France. »