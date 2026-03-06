Luis Enrique : « On a été très imprécis pendant tout le match »

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco (1-3). Il laisse la possibilité à Lens de revenir à un point.

Cinq jours avant de défier Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Devant ses supporters, le club de la capitale s’est incliné contre les Monégasques après avoir échoué à trouver des solutions face au bloc bas du club du Rocher (1-3). Au micro de Ligue 1+, Luis Enrique a pointé du doigt l’imprécision de son équipe.

« Ça a été un match compliqué »

« On a été très imprécis pendant tout le match avec beaucoup de joueurs incroyablement imprécis. C’est une chose à laquelle on est pas habitué. Curieusement, en première mi-temps, c’est la première mi-temps durant laquelle Monaco a eu le moins d’occasions contre nous dans ces trois derniers matches. On a fait un cadeau sur le premier but. À ce moment, le manque de confiance a été très clair. Ça a été un match compliqué et ce n’est pas le meilleur moment pour arriver en Champions League. Mais, il faut corriger ça. Qu’est-ce qu’il faut travailler après cette défaite ? Il faut travailler un peu tout parce qu’il n’y a pas qu’une chose. Tout le monde cherche quand on gagne ou quand on perd, ce n’est pas une seule chose. C’est une multitude de choses. C’est clair que quand tu es imprécis, la tête commence à beaucoup penser ou à perdre de la confiance, c’est normal. On a été dans cette situation beaucoup de fois. Je pense que je ne voudrais pas douter une seule minute de cette équipe parce que cette équipe a la mentalité pour s’améliorer tout le temps. On l’a montré dans le passé. J’espère que l’on montrera ça lors du prochain match parce que c’est important pour nous. »