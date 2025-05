Luis Enrique : « On a préparé la finale du 31 mai de la meilleure manière »

Vainqueur facile de la Coupe de France face au Stade de Reims (3-0), le PSG peut désormais se concentrer uniquement sur sa finale de Ligue des champions.

Le PSG est à un match d’écrire une page historique. Dans cette semaine à deux finales, le club de la capitale est parvenu à soulever la 16e Coupe de France de son histoire après un match complètement maîtrisé face au Stade de Reims (3-0). Désormais, tous les esprits sont tournés vers cette finale de C1 le 31 mai à Munich contre l’Inter Milan. Au micro de beIN SPORTS, le coach parisien, Luis Enrique, s’est projeté sur cette rencontre face aux Interistes.

Son sentiment après cette victoire

« Une belle victoire. Je pense que ça a été un très bon match, avec beaucoup d’intensité. Ce n’est pas facile de jouer une finale parce qu’on doit gérer le ballon tout le temps. On a préparé la finale du 31 mai de la meilleure manière. »

Est-il déjà focus sur la finale de Ligue des champions ?

« Ça fait très longtemps qu’on pense à cette finale parce que c’est l’objectif que nous avons tous ensemble. Nous voulons marquer l’histoire avec nos supporters. On est prêts. »

Une inquiétude autour de Kvaratskhelia ?

« Non, rien d’important. Après l’échauffement, il ne s’est pas senti très bien et on a préféré prendre aucun risque. Nous sommes une vraie équipe et tout le monde cherche à obtenir des trophées. Je pense qu’on est à un bon niveau. »

A-t-il de la place chez lui pour mettre tous les trophées ?

« Il y a beaucoup d’espaces (rires). »

La grosse première période de son équipe face à Reims

« C’est bizarre parce que ce n’est pas normal de faire une première mi-temps à ce niveau. Reims est en difficulté parce qu’ils doivent jouer le match de barrage (Ligue 1 / Ligue 2) et c’est difficile pour eux de gérer ça. Mais tous ensemble, on est prêts et on pense à jouer cette finale de la Ligue des champions parce que j’espère que ce sera un moment très spécial pour tout le monde. »

Comment va-t-il préparer cette finale ?

« Il n’y rien à faire de spécial pour la préparer parce que l’équipe est habituée à jouer de cette manière. Ce sera un moment pour savoir gérer beaucoup de pression et c’est normal avec l’enthousiasme, mais on doit penser à préparer cela de la meilleure des manières. »

La gestion émotionnelle, le plus important à gérer pour cette rencontre ?

« Oui, parce que ce n’est pas facile de gérer ce qu’il y autour de l’équipe parce que le rêve est là. Nous sommes une équipe jeune mais en même temps avec de l’expérience et la volonté de savoir ce que nous devons faire sur le terrain. J’espère que le 31, à la fin du match, nous pourrons célébrer la Champions League. »