Luis Enrique : « On cherche toujours à avoir des moments comme ça »

Ce mardi soir, le PSG a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en surclassant Chelsea (0-3). Luis Enrique a salué la belle performance de son équipe.

Après avoir largement battu Chelsea lors du huitième de finale aller mercredi dernier (5-2), le PSG a terminé le travail ce mardi soir sur la pelouse de Stamford Bridge grâce à un nouveau large succès (0-3). Dans un match qu’il a totalement maîtrisé, le club de la capitale a ainsi validé son ticket pour les quarts de finale, où il affrontera soit Galatasaray soit Liverpool. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique est revenu sur ce très beau succès parisien.

« Ce n’est pas le résultat mais c’est comment tu as fait le résultat »

« Ce que l’on cherche toujours, c’est à avoir des moments comme ça. C’est la belle chose du football. Aujourd’hui, on a presque tout bien fait. On a très bien défendu, on a attaqué avec la même capacité que l’on a et on est très contents. Sur quoi je vais insister après ce match-là ? Le résultat, c’est une chose très positive pour nous. Ce n’est pas le résultat mais c’est comment tu as fait le résultat. Je pense que l’on a contrôlé le match, et ce type de match, c’est toujours très compliqué à contrôler parce que l’adversaire a besoin de marquer beaucoup de buts. Mais, je pense que l’on a fait des contre-attaques de très haut niveau avec nos joueurs. Ça a créé des problèmes et on a marqué les deux premiers buts. À ce moment, on a contrôlé clairement le match. On est très contents, on est en quart et je pense que c’est vraiment mérité. Ces deux matches contre Chelsea vont changer la fin de la saison, conforter l’équipe dans sa mentalité, dans son travail ? Ça fait du bien quand tu joues comme ça et que tu fais ce type d’éliminatoires, c’est très positif pour la confiance. Nous savons quel type d’équipe nous sommes, nous savons où nous voulons aller. Aujourd’hui, c’est très positif de voir nos supporters, comme d’habitude, dans l’Europe, ils profitent du match et c’est important pour nous. »





