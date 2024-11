Pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le PSG accueille le FC Nantes ce samedi (21h sur DAZN). A la veille de ce rendez-vous, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse.

Positif après la défaite à Munich

« De ce qu’on a vu, c’est positif. Nous avons joué contre un prétendant à la victoire finale à l’extérieur. J’ai aimé ce que j’ai vu malgré tout, il y a toujours des points à améliorer mais c’est important de rester positif ».

La L1 au niveau pour préparer à la C1 ?

« Sans aucun doute! Qu’est-ce qui pourrait faire penser que la Ligue 1 n’a pas le niveau suffisant pour préparer la C1? Regardez le classement des autres clubs français. Tout ce qui nous entoure est assez négatif pour plusieurs raisons mais j’essaie de voir les choses de façon positive. On doit montrer des comportements en championnat pour les retrouver en C1 ».

Pas les résultats attendus en Ligue des Champions

« Je me sens en confiance. On devrait avoir 9 points en Ligue des Champions. Je ne me cache pas derrière ça. Ce que j’ai vu à Munich m’a plu. Je suis très optimiste ».

Un groupe perturbé ?

« Je ne regarde pas la presse, peu importe qu’on gagne ou qu’on perde. Ce qu’il se dit à l’extérieur peut avoir des répercussions en interne mais je reste focalisé. Je pense que notre rendement est meilleur que l’an dernier. On a été dans le dernier carré en C1, qui peut dire si on sera capable de se qualifier ou d’atteindre ce même niveau? »

Un message aux supporters impatients ?

« Je n’ai rien à dire aux supporteurs. Ils sont parmi les meilleurs. Au Parc des Princes, il n’y a pas un seul jour où ils ont sifflé. Ils ont toujours été parfaits. Ce que je peux garantir, c’est que les joueurs donnent tout sur le terrain. Si c’est le cas, c’est difficile de les siffler. Si un joueur ne donne pas son maximum, il sort. Je peux juste dire merci aux supporteurs ».

L’apport de Gonçalo Ramos par rapport aux faux 9

« Ce sont des situations différentes dans le jeu, en fonction de l’adversaire aussi. Jouer avec un 9 ou non n’est pas forcément un cas idéal, ça dépend aussi de la forme du joueur. Je continuerai de jouer avec un 9 ou un faux 9. »

Luis Enrique a aimé ce qu’il a vu à Munich

« Non, ce n’est pas contradictoire. Je ne pense pas m’adapter à l’adversaire. Le Bayern est l’un des favoris à la victoire finale. On a exercé la même pression que d’habitude. J’ai essayé de changer les choses. L’équipe a été digne de confiance à Munich, on a compliqué les choses pour eux. Je n’ai pas vu une équipe qui a plus gêné cette formation que nous cette saison. Je sais qu’on est jugé sur les résultats mais j’ai aimé ce que j’ai vu de mon équipe ».

Luis Enrique revient sur le déroulé de la rencontre à Munich

« Je le répète : vous allez insister sur ce qui vous intéresse mais l’équipe a montré un bon visage à Munich. On a réussi à les presser et les gêner. On aurait pu faire mieux face à leur pressing en début de match. Mais on a eu deux bonnes actions en première période. Ils ont eu aussi. On a encaissé ce but en début de seconde période. A 11 contre 10, ils ont dominé le match mais ça reste positif. Je suis satisfait de ce que j’ai vu. J’ai dit une chose à la fin du match : tous les matchs donnent beaucoup d’informations. Elles ne sont pas dans un sac troué. Tout ça a de l’importance sur les décisions que je prends ».

https://twitter.com/CanalSupporters/status/1862472420537282665 X : @CanalSupporters

Les responsabilités des défaites

« Je précise : moi je prends les responsabilités des défaites. Les victoires sont celles des joueurs. Le plus difficile, c’est ce que font les joueurs. Mes choix sont importants. Je responsabilise mes joueurs, je le fais dans le vestiaire et pas publiquement. Je suis d’une autre génération. Je ne le ferai pas publiquement car ce n’est pas ma manière de voir les choses. Très souvent, on ne comprend pas mes décisions mais ça s’appuie sur plusieurs choses : ce n’est pas seulement bien jouer au foot. Tout le monde ne peut pas jouer au PSG. Il faut avoir du courage, des valeurs, ce sont des choses plus complexes. Combien de temps ça va durer ici ? Je ne sais pas mais ça ne me pose pas problème. Je suis là pour que l’équipe ait une identité. Si on perd, je veux que les supporteurs se disent qu’on a lutté… ».

La polyvalence de ses joueurs

« On a apporté plus de polyvalence à notre équipe dans le mercato. C’est très dangereux pour un joueur d’évoluer seulement à un poste. La polyvalence sera l’une des caractéristiques de cette équipe, j’aime ça. Je préfère ça. On a des joueurs qui peuvent jouer à très haut niveau à plusieurs postes ».

Un changement de système au cours de la saison

« Les définitions des systèmes, ce sont des mécanismes que nous avons mais ça fait des années qu’on travaille avec l’occupation des espaces, en défense et en attaque. On change notre structure en fonction de ce que fait l’adversaire. Les espaces tournent, on change notre positionnement. Je ne parle jamais de système. Je dis ‘on occupe les espaces de cette manière’. Parfois, ils ont plus de liberté. Ca rend les choses fluides et les joueurs peuvent jouer à différents postes. L’adversaire ne sait jamais où il doit marquer l’ailier ».

A propos du match face au FC Nantes

« Après avoir analysé Nantes, ils ont moins de points que ce que l’équipe mérite. Ils arrivent avec une série de défaites mais je m’attends à un match difficile. Ils n’ont rien à perdre. Nous devons continuer d’accumuler des victoires et avoir des bonnes habitudes en vue de la C1 ».

La confiance à transmettre aux joueurs

« Après avoir analysé Nantes, ils ont moins de points que ce que l’équipe mérite. Ils arrivent avec une série de défaites mais je m’attends à un match difficile. Ils n’ont rien à perdre. Nous devons continuer d’accumuler des victoires et avoir des bonnes habitudes en vue de la C1 ».