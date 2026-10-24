Luis Enrique : « On est la même équipe avec et sans les blessures, c’est notre force »

Alors qu’il devait se jouer dimanche, le choc de la huitième journée de Ligue 1 entre le PSG et Lyon se tiendra finalement lundi soir. Deux jours avant ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Après sa très belle victoire contre le FC Barcelone en Ligue des champions mardi (4-2), le PSG retrouve le Parc des Princes lundi soir (20h30, Ligue 1 +) avec la réception de Lyon pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Prévu initialement demain soir, ce match a été décalé de 24 heures en raison des manifestations dans Paris ce samedi et de l’organisation d’un match de NFL au Stade de France dimanche après-midi. Deux jours avant ce choc contre les Lyonnais, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG est revenu sur la victoire contre le FC Barcelone, a évoqué ce choc contre les Lyonnais, son report, la blessure de Khvicha Kvaratskhelia, la progression d’Illia Zabarnyi, le mercato hivernal, le Ballon d’Or, Désiré Doué…

Le match contre le FC Barcelone (PSG TV)

« Ça a été une semaine intense, très positive. S’il faut faire un bilan, la clé, ça a été la fin du match. On a marqué des buts, on a continué d’attaquer. C’est un concept qu’on a assimilé. On est courageux en tant qu’équipe. »

Le match contre Lyon (PSG TV)

« Ce sera compliqué. Ils ont gagné l’an dernier à Paris. Ils ont le même entraîneur. Ils pratiquent un beau football. On a de la motivation. L’important c’est que si on gagne, on passe leader. C’est notre objectif. »

Octobre rose (PSG TV)

« Le club sait que c’est un sujet important. Le sport, c’est un moyen pour montrer à tout le monde la capacité à aider les personnes dans le besoin. Le sport, c’est merveilleux, ça permet d’être une meilleure personne. »

La blessure de Khvicha Kvaratskhelia

« Malheureusement, on le savait déjà mardi soir. C’est une blessure dure. Tu penses au joueur, à ce qu’il va vivre. C’est difficile mais il faut rester positif. Quand tu es un joueur pro et que tu veux faire 10-15 ans de carrière, tu dois avoir des blessures. Il faut chercher à trouver des choses positives et il y en aura. Il est et il sera très important pour nous. »

La progression d’Illia Zabarnyi

« C’est toujours la même chose. Il joue beaucoup, on a confiance en lui. Chaque joueur passe par des situations différentes. Il faut analyser ça. J’ai confiance en lui, il est très jeune. On le suivait depuis plusieurs années. Il va s’améliorer par rapport à l’année dernière. C’est pas facile d’arriver et d’être compétitif tout de suite. Il l’a fait, je suis content de lui. Il est plus à l’aise quand il joue. C’est un joueur intéressant. Je suis très content de l’avoir. »

Une possible recrue cet hiver pour pallier la blessure de Khvicha Kvaratskhelia ?

« Non, pas spécialement. Aucune blessure ne signifie qu’il faut signer des nouveaux joueurs. Au début de saison, j’ai dit qu’on pouvait tout supporter même s’il y aura des blessures importantes. Mais on reste à l’écoute des opportunités. C’est une possibilité que nous avons. »

Le report du match qui se jouera en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or

« Non, ça ne m’intéresse pas. Si on joue lundi et que c’est mieux pour la situation actuelle, je l’accepte. Dimanche, c’est un jour spécial par rapport à la situation. Il y a aussi un match de NFL. Je n’ai aucun souci à jouer lundi. On a plusieurs joueurs qui peuvent gagner le Ballon d’Or. On verra bien, mais ça ne change rien à l’équipe. »

Plus de rotation après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia ?

« Ce sera comme d’habitude. Je ne veux rien changer de ce que j’ai fait mais je veux aussi tout changer. C’est ce que tu dois faire pour rester imprévisible. Ça dépend de l’équipe et du moment de la saison. C’est vrai que perdre trois joueurs dans le même match, c’est bizarre. C’est une motivation pour nous en tant qu’équipe. On pense à s’améliorer. »

L’état d’esprit de Khvicha Kvaratskhelia après sa blessure

« C’est dur de valoriser ça après les nouvelles comme ça. On a de l’expérience. C’est un risque d’être un joueur pro. Il faut accepter les choses positives et négatives, c’est ça la vie. Il faut surmonter ça pour montrer quel type de joueur il est. On verra après l’opération. Il reviendra plus fort, je n’ai pas de doute. »

À lire aussi : PSG – Le message émouvant de Kvaratskhelia après sa blessure au genou

La quête de la première place en Ligue 1

« On a montré notre capacité à améliorer nos résultats. On était loin il y a quelques semaines. Et dès lundi, on peut être leader. C’est important d’être le plus haut possible. Affronter le Lyon de Paulo Fonseca est une motivation. On se rappelle qu’ils ont gagné l’an dernier au Parc des Princes. C’est à nous de montrer ce que l’on sait faire. »

Des joueurs qui se relâchent au vu des dernières blessures ?

« Non, on va pas se relâcher. On est une famille. Il y a deux-trois joueurs blessés mais c’est la compétition et le haut niveau. Il faut accepter les choses. On est la même équipe avec et sans les blessures. C’est comme ça le football. On a joué sans Dembélé presque tout le match contre le Barça, on a joué sans Marquinhos, notre capitaine, et Kvara, l’un de nos meilleurs joueurs, à la fin. Et on a montré qu’on jouait de la même manière. C’est ça notre force. »

Avec les absences de Dembélé et Kvaratskhelia, Doué va prendre plus de responsabilité ?

« Non, s’il vous plaît. C’est ça que vous aimez. Désiré Doué, il est intelligent. Il doit faire ce qu’il fait. Peu importe les blessés autour de lui. Il doit faire ce qu’il fait, comme les autres joueurs. C’est joli pour le cinéma, mais l’important c’est l’équipe avec la mentalité de tous les joueurs. Il ne faut rien changer. »

Le contrôle d’un match

« On peut jouer à être fou mais je n’aime pas ça. On l’a vu l’an dernier. Quand tu as le contrôle, c’est plus simple de surmonter le match. Ce sont des choses qu’on cherche à contrôler. L’émotion, c’est la clé de tout. On cherche à contrôler tous les petits détails, tout le temps. Les joueurs ont intériorisé ça. Il faut continuer pour être encore mieux. »