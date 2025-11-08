Luis Enrique : « On est tout le temps ouvert sur le mercato mais il n’y a pas d’urgence »

Ce dimanche soir, le PSG affronte l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 12e journée de Ligue 1. Et à la veille de ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Pour son dernier match avant la trêve internationale, le PSG s’apprête à disputer une belle affiche de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais. Et à la veille de ce déplacement sur la pelouse des Gones, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

« Après avoir analysé le match, je pense qu’on a fait beaucoup de choses positives, plus que ce que je pensais après le match. On a eu des moments de souffrance et c’était un des matchs les plus disputés du moment. Il y beaucoup de choses positives et aussi des choses négatives, mais c’est comme cela que fonctionne le football professionnel. S’il y a une équipe habituée à ça, on est l’une de ces équipes. La saison a débuté il y a trois mois et il faut savoir gérer tout cela pour être positif et penser à avoir des moments pour valoriser de la meilleure manière. Je suis très content de voir comment l’équipe s’entraîne ces derniers jours. Il y a beaucoup de bruits autour de l’équipe, on est habitué. Si on compare avec la saison dernière, on est premier dans le championnat et en bonne position en Champions League. Il faut continuer notre chemin et regarder vers l’avant. Ça a été un début de saison compliqué parce qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas positifs mais il faut continuer à chercher le positif. Il y a un mot que nous avons utilisé la saison dernière, c’est la résilience. J’aime ce mot parce que c’est facile de trouver des excuses mais il faut s’améliorer. Mais ce que je vois en ce moment est positif. »

L’importance du Campus (PSG TV)

« Ce que nous avons en termes d’installations est incroyable. Ça représente l’envie de s’améliorer individuellement, pas seulement sur le plan footballistique mais aussi personnel. Pour moi et mon staff, c’est joli d’avoir ces joueurs et ce niveau. On aime donner la confiance aux jeunes joueurs et c’est important d’avoir cette connexion. »

L’objectif de rester leader avant la trêve (PSG TV)

« L’idéal est de gagner le match face à une très bonne équipe et un bon entraîneur. J’aime la manière dont ils jouent au football, dans un stade incroyable. C’est un moment spécial pour nous. Nous pouvons profiter de ce moment pour montrer notre résilience. Je suis très content et impatient de voir le match et pour montrer à tout le monde que nous sommes là pour essayer de gagner, quel quel soit l’adversaire. »

Les solutions pour remplacer les latéraux Hakimi et Nuno Mendes

« Je suis très motivé parce que j’aime les difficultés. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est un moment particulier mais très positif. C’est le chemin que tu dois parcourir. En ce moment, il faut accepter chaque moment et chercher le positif. C’est une chose habituelle pour les entraîneurs de haut niveau. »

De recrues espérées pendant le mercato d’hiver ?

« On est ouvert tout le temps sur le mercato, sur les différentes possibilités que tu peux avoir, mais il n’y a pas d’urgence, pas de préoccupation. Nous faisons une planification. On regarde les choses positives et négatives. En ce moment, il n’y a pas de problème. Il y a des blessures bien sûr, mais comme dans toutes les équipes. On est ouvert et tranquille comme d’habitude mais pas de préoccupation. Je sais que vous aimez les polémiques et ces situations. On a confiance dans les joueurs et l’équipe. Chaque moment de difficulté permet d’offrir du temps de jeu aux joueurs. Je cherche à informer les joueurs et l’équipe que chaque moment de difficulté permet de montrer notre qualité en tant qu’équipe, de manière individuelle et collective. »

Quels sont les points positifs en ce moment ?

« On est premier en championnat et bien placé en Champions League. Pouvons-nous aspirer à des choses plus positives que ça ? Je peux comprendre que vous voulez qu’on gagne tous les matchs 5-0, qu’on ne prenne aucun but et qu’on gagne tous les trophées au mois de décembre, mais ça ne marche pas comme ça. C’est une très bonne position. Il y avait beaucoup de choses compliquées en ce début de saison mais qu’on a su surmonter, et en ce moment c’est la même chose. Il faut s’améliorer mais il n’y a pas de préoccupation chez moi et les joueurs. »

Dans les moments difficiles, les joueurs ont-il grandi depuis leur victoire en Ligue des champions ?

« C’est difficile de valoriser cela. J’aime voir la réponse des joueurs après un match comme ça. Quand tu arrives dans le vestiaire, tu peux ressentir le sentiment et l’odeur. Si j’analyse comment ils se comportent après le match et les entraînements, je suis très tranquille. Pour demain, ce sera encore une opportunité de montrer qu’on est une vraie équipe. On va affronter Lyon, qui joue très bien avec un entraîneur de très haut niveau. J’aime voir mon équipe dans ce stade incroyable, avec une ambiance de football, afin de montrer notre personnalité et que nous sommes une équipe face aux problèmes. J’attends ce match avec beaucoup d’ambition. »

David Boly sera-t-il appelé pour remplacer Achraf Hakimi

« Bien sûr qu’il sera dans le groupe pour voyager à Lyon mais il faut être calme et tranquille. Il a fait les deux dernières semaines d’entraînement avec nous. Il y a différentes possibilités mais c’est le moment de montrer de la confiance à différents jeunes joueurs. Mais aucune situation critique. Il sera là demain. »

Comment a-t-il senti le groupe après la défaite face au Bayern ?

« Ce que j’ai vu est un sentiment de douleur comme à chaque fois que tu perds. C’est difficile d’accepter cela. Mais après avoir analysé le match, je suis toujours honnête avec les joueurs et l’équipe, car c’est quelque chose d’important pour eux. Il y a eu plus de choses positives que je pensais après le match. Dans ce type de match, les petits détails sont importants et nous avons fait quelques petits cadeaux. Il faut accepter cela parce que la différence entre les deux équipes est très petite. Ça a été un début de saison particulier mais il faut penser à être prêt pour surmonter les problèmes. »

Comment juge-t-il les progrès de Lee Kang-In ?

« Dans une équipe de haut niveau, il y a beaucoup de joueurs importants. Ce sera son 100e match. Bien sûr qu’il va jouer demain et on va voir combien de temps. C’est un bon chiffre et ça montre son importance. Tous les joueurs peuvent s’améliorer et lui aussi. On est content d’arriver à ce chiffre. »

Les arbitres seront équipés de caméras ce dimanche, est-ce que cela change quelque chose pour lui ?

« OK, ça ne change rien pour moi. Je cherche à faire mon match. Je pense que si nous pouvons améliorer le football, au niveau des arbitres ou des joueurs, c’est positif. Il y a beaucoup de choses qu’on cherche à améliorer et cela peut en faire partie. Mais ça ne change rien pour moi. »

Le bilan de son équipe entre les deux trêves internationales

« Mon bilan est conditionné par le début de saison qui est anormal. Mais je suis satisfait. J’aime avoir des difficultés tout le temps. Il faut être attentif. J’espère récupérer tous les joueurs pour avoir mon équipe au complet mais c’est pareil pour tous les coachs en Ligue 1 et Ligue des champions. Le bilan, ce sera pour la fin de saison. En ce moment, c’est positif, malgré le début de saison très spécial. »

La fatigue de ses joueurs face aux équipes qui mettent de l’intensité

« Sans intensité il n’y a pas de match de haut niveau. En termes d’intensité, on a fait du bon boulot. C’est pour ça que nous cherchons à faire du turnover. Quand tu joues de nombreux matchs consécutifs, c’est normal d’avoir de la fatigue. Mais c’est le calendrier et il faut savoir gérer ça, rien de différent de nos habitudes. C’est un travail de Tétris pour tous les entraîneurs. Après la trêve d’octobre, on a joué sept matchs et après la prochaine trêve, on va jouer huit matchs. C’est le moment de savoir faire le Tétris pour contrôler. Et quand il y a des blessures c’est encore pire car tu ne peux pas contrôler ces charges de minutes car il n’y a pas de joueurs. Ça fait partie de la planification et malheureusement on est habitué à cela et il faut continuer. »

Comment accompagne-t-il les joueurs lors de leur période de méforme, notamment Zaïre-Emery ?

« Ça dépend de la confiance. Pour Warren, il a été important pour l’équipe et pour moi. C’est un joueur très différent parce qu’il montre tout le temps ses qualités pendant les entraînements. Il est très mûr. C’est un grand plaisir d’avoir un joueur comme lui, il est prêt tout le temps. C’est un vrai leader, non pas avec les mots, mais dans l’exemple. Ça montre comment un joueur doit maintenir sa personnalité quand les choses ne sont pas positives. En ce moment, il peut jouer partout. Je suis très content pour lui. En tant qu’entraîneur, c’est important d’avoir les joueurs au plus haut possible. Warren a été un exemple de ce que doit être un joueur professionnel. »

Le poste préférentiel de Senny Mayulu et son importance dans le groupe

« Il a beaucoup joué. En début de saison, on a eu beaucoup de joueurs blessés mais cette polyvalence de joueurs comme Warren, Joao, Kang-In, Doué, Mayulu… c’est important d’avoir des joueurs qui peuvent jouer partout. Ça nous donne confiance et permet d’être compétitif. C’est aussi une manière de montrer à tout le monde que nous sommes une vraie équipe. Pour l’adversaire, c’est difficile de savoir où va jouer Mayulu, Warren, Joao, Kang-In, Doué… Pour moi, c’est une chose très positive et on est content d’avoir cette capacité. Senny est aussi un joueur exemplaire dans ce sens-là. Demain, on aura de nouveau l’opportunité de voir une équipe très différente avec beaucoup de personnalité et de résilience. C’est quelque chose que nous avions la saison dernière et que nous avons encore cette saison. »