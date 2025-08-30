Luis Enrique : « On est sur le bon chemin pour développer l’équipe »

Pour son match de la troisième journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Toulouse FC (3-6). De quoi satisfaire Luis Enrique.

Le PSG poursuit son sans-faute en Ligue 1. Après deux courtes victoires face au FC Nantes (0-1) et l’Angers SCO (1-0), les joueurs de Luis Enrique ont, cette fois-ci, livré un festival offensif sur la pelouse du Toulouse FC (3-6). Une victoire marquée par le triplé fantastique de João Neves. Après la rencontre, l’entraîneur parisien a évoqué la prestation de son équipe au micro de Ligue 1+.

« Le fin de match, c’est comme un match de pré-saison »

« L’atmosphère dans le stade a été incroyable. Les premières 60 minutes ont été bien contrôlées de notre part, avec un très bon Toulouse. Le fin de match, c’est comme un match de pré-saison. L’adversaire a de la qualité, mais le résultat est mérité. L’adversaire n’était pas en bloc bas, on avait des espaces. C’est plus facile. Quand tu gagnes 4-0, on essaye de ne pas avoir de relâchement mais c’est difficile. Nous sommes encore une équipe en construction, qui profite d’avoir des jeunes joueurs. On est sur le bon chemin pour développer l’équipe. C’est un plaisir de voir le soutien des supporters tout le match. »