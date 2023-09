Le PSG a concédé le match nul (0-0) sur la pelouse de Clermont, lanterne rouge. Si Luis Enrique a apprécié la performance de ses joueurs, il regrette l’état de la pelouse.

Après deux belles victoires face à Dortmund (2-0) et l’Olympique de Marseille (4-0), le PSG n’a pas réussi à enchaîné à Clermont (0-0), dernier du classement. Avec un manque criant d’efficacité, les Rouge & Bleu n’ont pas trouvé la faille face à un Mory Diaw des grands soirs. Après le match, au micro de Prime Video, Luis Enrique a regretté l’état de la pelouse du Stade Gabriel Montpied.

Sa réaction après ce match

« Je me sens désolé parce que c’était un match compliqué et difficile. Je pense qu’on a crée plus d’occasions que Clermont et on aurait dû gagner ce match. »

Le match nul

« Je suis content de la performance des joueurs. En première période, on aurait pu être plus agressifs c’était dur de jouer sur ce terrain. Le ballon rebondissait beaucoup. C’était des conditions difficiles pour nous. »

Mbappé était frustré ce soir

« On essaye de gagner des matches et surtout les attaquants, ils essayent de marquer des buts. Mais à chaque fois le ballon rebondit. Je sais que la pelouse était nouvelle, ils l’ont changé il y a trois jours. On n’a pas été chanceux pour avoir un terrain en bonne condition. »