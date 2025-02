Luis Enrique : « On ne fait aucun calcul, seule la victoire compte »

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sans briller sur la pelouse du Toulouse FC (0-1). Mais le plus important a été réalisé par les Rouge & Bleu.

Le PSG a fait le job ce samedi soir sur la pelouse du TFC. Dans cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1 placée entre deux rencontres de Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de faire un large turnover. Sans briller, les Rouge & Bleu l’ont emporté grâce à un but de Fabian Ruiz. Après la rencontre, le coach parisien est revenu sur la performance de ses joueurs au micro de DAZN, PSG TV et en conférence de presse d’après-match dans des propos rapportés par L’Equipe.

Une victoire difficile (DAZN)

« Le début du match était très équilibré. Toulouse avec Carles (Martinez Novell) et son staff nous posent beaucoup de problèmes. Ils défendent très bien contre nous, ils sont solidaires et s’entraident. C’est une équipe qui travaille bien. Le terrain n’était pas de bonne qualité aussi donc c’était difficile de circuler avec le ballon, mais l’équipe a montré un bon visage donc c’est une grande victoire aujourd’hui. »

Ses agacements sur les quelques gestes techniques manqués de ses joueurs (DAZN)

« Non, c’est mon état normal, je suis comme ça. Je veux toujours plus. Je crois que l’équipe était très bien et compétitive. L’état du terrain a gêné les deux équipes. C’est vrai qu’il y a eu quelques difficultés avec des rebonds sur la pelouse. Je le répète mais je crois qu’on a fait un match très complet. »

Un objectif de rester invaincu jusqu’à la fin de la saison ? (DAZN)

« Non, pour moi, ce n’est pas un objectif de rester invaincu. L’objectif c’est de gagner le championnat. Si on peut y arriver c’est parfait mais l’objectif est de gagner. »

Est-il satisfait de ses joueurs ce soir ?

« On a fait comme d’habitude. L’équipe montre toujours les mêmes intentions, quel que soit le joueur qui porte le maillot du PSG, c’est ce qui me rend très fier. On montre qu’on est aussi compétitif, on ne fait aucun calcul. Seule la victoire compte. Et ça, c’est incalculable. »

Une victoire du groupe plus que des individualités ?

« La difficulté de jouer ici face à Toulouse, c’est que cette équipe défend très bien, elle est bien construite. C’est en ça que je suis satisfait de la victoire. Entre deux matches de Ligue des champions, il est très facile de relâcher la pression. Mais la caractéristique de mon équipe, c’est de jouer tous les matches à haute compétition. On aurait pu marquer plus de buts, c’est peut-être dû à l’état du terrain. Mais l’objectif fixé est que tous les joueurs soient très compétitifs. Il est atteint. »

Est-ce difficile d’affronter Toulouse ?

« Je savais que ce match me provoquerait des maux de tête. On a eu du mal à trouver des espaces, on a eu du mal à se créer des occasions, contre eux c’est toujours le cas. Mais on a fini par savoir trouver profit des appels dans le dos. Je n’ai pas encore les statistiques, je pense qu’on a eu plus d’expected goals. Il faut être capable d’être plus précis. Je me répète, ils ont élevé leur niveau de jeu et c’était un match difficile. »

Ses joueurs ont-ils commencé à prendre plaisir avec ses principes de jeu ?

« Je ne crois pas que mes principes de jeu soient particulièrement difficiles à assimiler. Ce qui m’importe, c’est de voir mes joueurs profiter à l’entraînement ou en match, trouver du plaisir à chaque moment de la semaine. Chaque jour qui passe, on sait résoudre des problèmes, on montre des ressources. Voir mes joueurs prendre du plaisir et en donner aux supporters, c’est ce qui compte le plus pour moi. »

Son ressenti sur le match de son équipe (PSG TV)

« C’est une victoire très importante. Nous aimons pouvoir être compétitif à chaque match, à chaque instant d’un match. Et je souhaite féliciter mon équipe. Je pense que nous devons continuer à travailler sur ce que nous faisons de bien, continuer à nous améliorer et tout faire à prolonger cette belle période dans laquelle nous sommes. »