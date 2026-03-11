Luis Enrique : « On peut jouer moins bien, bien ou très bien, mais on combat »

Le PSG s’est offert une victoire riche en buts contre Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2). Luis Enrique est satisfait de la prestation de son équipe.

En huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a hérité de Chelsea. Ce mercredi soir, le club de la capitale recevait – au Parc des Princes – les Blues lors de la manche aller. Dans un match qui s’est décanté en fin de rencontre, le PSG a pris une belle option en s’imposant de trois buts (5-2). Il faudra terminer le travail mardi soir sur la pelouse de Stamford Bridge. À l’issue de ce beau succès parisien, Luis Enrique a salué la performance de ses joueurs.

« On est habitué à jouer ce type de match »

« Qu’est-ce qui me rend plus fier ce soir ? Un peu tout. On a eu des moments de difficultés mais l’ambiance dans le stade était incroyable. La connexion avec nos supporters et l’équipe, c’est fort. On peut jouer moins bien, bien ou très bien, mais on combat. Nous sommes une équipe qui joue tout le temps, qui cherche à jouer à l’attaque, lance l’entraîneur du PSG au micro de Canal Plus. Le résultat, c’est un très bon résultat, mais il manque encore un match. Pas douter du retour au bon niveau de l’équipe ? Vous analysez tout, quel que soit le résultat, ce qui est normal. Je peux comprendre ça. Ce que je peux dire, c’est que durant toute la saison, l’équipe cherche à s’améliorer tout le temps. À ce moment, dans notre compétition, on cherche à jouer contre les équipes. On est habitué à jouer ce type de match. On a joué ce type de match pendant toute la phase de ligue. Aujourd’hui, on a montré qu’à chaque fois que l’on avait marqué et qu’ils avaient égalisé, on a continué à jouer de la même manière. À la fin, on a eu les chances de gagner ce match 5-2. Mais je me répète, il reste encore un match. Le match retour vous fait peur ? Les entraîneurs, on a toujours peur. C’est ça notre mentalité. On va chercher à gagner le prochain match. C’est notre idée, notre mentalité. Mais, ce sera difficile, ce sera un match serré et compliqué. »