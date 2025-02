Luis Enrique : « On récolte le fruit de notre travail »

Ce mercredi soir, le PSG recevait Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Après avoir largement battu les Brestois à l’aller, les Parisiens ont encore surclassé les Bretons ce soir (7-0).

Ce mercredi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a surclassé Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Les Parisiens ont fait trembler les filets à sept reprises par sept buteurs différents ! Sur l’ensemble des deux matches, le PSG a donc mis dix buts aux Brestois. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique est revenu sur cette très belle victoire parisienne.

« Pas de préférence pour les huitièmes ? Si, mais je ne la rendrai pas publique »

« On a tenté de dominer le match. On avait le ballon et on aime l’avoir. En deuxième période, quand le résultat était favorable pour nous, c’était plus facile de jouer. Brest a un peu baissé les bras. On a été très efficace. Mais je crois que la Ligue des champions a démarré de manière très difficile pour nous, c’était injuste pour moi. Maintenant, on récolte le fruit de notre travail. Envie de retourner au Barça en huitièmes ? Ce sera le Barça ou Liverpool. On est prêt pour les deux options. Pas de préférence ? Si, mais je ne la rendrai pas publique. »