Luis Enrique : « On va essayer de gagner ce match pour améliorer notre nombre de points et donc notre classement », avant VfB / PSG

Pour la conférence de presse de veille de match, Luis Enrique se présente face aux journalistes. Avant VfB / PSG, le technicien espagnol a évoqué l’après Manchester City, la gestion de son groupe et bien évidement la rencontre de ce mercredi (21h sur Canal +).

La motivation avant VfB / PSG (PSG TV)

« C’est le dernier match de la phase de groupe, je pense qu’on est prêts. La Ligue des Champions c’est motivant pour toute l’équipe. A mon avis on doit penser à jouer de la même façon et on doit être prêt à jouer avec la même mentalité dès les premières minutes. On l’a fait cette saison et on doit encore le faire ».

Le risque de déconvenue face au VfB Stuttgart

« Je suis aussi calme que pour chaque match de Ligue des Champions. Ce qui veut dire que je ne suis pas calme, j’ai un niveau de tranquillité égal à zéro. Je suis prêt pour cette compétition, pour ce format qui réserve beaucoup de surprise et je suis prêt pour jouer contre un rival qui joue très bien au football ».

Un meilleur collectif avec la victoire face à Manchester City ?

« J’ai une opinion différente de la vôtre. Vous voyez tout à travers les résultats mais pas moi. Lors de tous les matchs à domicile nous aurions dû les gagner. Il y a eu un manque d’efficacité devant les buts mais il y a eu une continuité qui a été concrétisée lors du dernier match ».

Jouer le match nul demain ?

« L’expérience me dit que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, l’ambition et l’engagement ne sont pas les mêmes. Donc je ne suis pas là pour ça, je ne veux pas spéculer et on va essayer de gagner ce match pour améliorer notre nombre de points et donc notre classement ».

La concurrence et la gestion de son groupe

« L’équipe que nous avons, nous souhaitons qu’elle avance à chaque étape. Nous voulons avoir plus de possibilités et de ressources. La concurrence est vitale pour avoir une équipe saine car l’équipe peut mieux jouer. J’ai le soutien de la direction sportive du club, du staff et de l’équipe. Depuis l’année dernière, l’objectif c’est de créer une équipe meilleure ».

L’excès de confiance après Manchester City

« C’est toujours pareil. Quand un joueur évolue au PSG, la pression est là à chaque match et tous les jours. Tous les joueurs savent que nous n’avons rien fait et que nous avons besoin de gagner pour valider notre qualification. Il faut regarder ce match comme les autres matchs. Nous n’avons pas eu à préparer notre match de manière différente. On l’a préparé comme celui de Gérone, c’est exactement pareil le match de demain. On cherche à avoir une meilleure équipe à chaque match, à chaque compétition. Oui la pression est là à chaque match ».

A lire aussi – LdC : Le VfB Stuttgart, « une équipe chaotique » face au PSG ?

L’adversaire de demain, le VfB Stuttgart

« Après analyse, je ne suis pas surpris de leur deuxième place la saison passée. Ils ont des joueurs de haut niveau, des internationaux. C’est une équipe qui attaque très bien et qui sait aussi bien défendre. Ils mettent bien la pression, c’est une équipe très difficile à jouer. C’est une équipe du chapeau 4 mais avec un niveau supérieur à la majorité des équipes du chapeau 4. Ce match va être difficile et aussi parce que nous jouons chez eux ».

Qui pour remplacer Nuno Mendes, suspendu ?

« Il y a beaucoup d’options (sourire) ».

Les clés du match pour l’emporter

« La clé et je ne vais pas le dire avant le match pour que l’entraîneur de Stuttgart ne soit pas au courant. Je ne vais pas vous fournir la clé de ce match ».

Désiré Doué replacé au milieu de terrain ?

« Je ne joue pas avec un numéro 10. N’importe quel numéro 10 aurait du mal. On occupe les espaces différemment. On a sept joueurs offensifs pour trois postes différents. Donc je cherche à voir comment ils attaquent, comment ils défendent. On cherche aussi de la polyvalence et comme les joueurs peuvent améliorer l’équipe. Je suis satisfait de mes joueurs, on a besoin de tous les joueurs. Mais le numéro 9, 10 ou 11, ça je ne vois pas les choses comme ça ».