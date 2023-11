Le coach du PSG s’est présenté en conférence de presse d’avant-match avant la réception de Newcastle ce mardi (21h sur Canal +). L’occasion pour Luis Enrique d’évoquer son schéma tactique, et les enjeux de ce groupe F de Ligue des Champions.

La différence entre le 433 et 424

« Ce n’est pas une réponse facile. Pour pouvoir m’expliquer, j’ai besoin de temps. Le dessin tactique a du sens mais aucune équipe ne joue en 4-2-4, 3-5-2 parce que cela change de l’endroit où se situe le ballon. Au début de la construction, on joue en 4-3-3, quand on approche de la ligne médiane, on est en 3-4-3 et quand on arrive en phase de conclusion, c’est une autre disposition. (…) Ça dépend aussi de l’adversaire. Demain, on jouera en 4-3-3 offensif« .

La dimension mentale

« La compétition pourrait être très courte, il reste peu de matchs dans un groupe très compliqué et un classement très serré. Le match pourrait être décisif demain. Je suis convaincu que mon équipe est prête à jouer demain et être compétitive. J’espère voir la meilleure version de notre public, surtout quand l’adversaire peut nous causer des problèmes. On a besoin d’un stade et d’un public plus passionnel que d’habitude. On va le jouer comme une finale« .

Luis Enrique sur Newcastle

« Leurs données physiques sont toujours de ce niveau, ils sont toujours très forts physiquement, ils mettent de la pression dans le camp adverse. On sait qu’on doit être prêt« .

La progression de son équipe

« L’équipe n’est pas encore ce que je souhaite mais on est encore dans un processus de recherche, on peut encore aider plus les joueurs. On est encore loin de ce que je souhaite que le PSG soit« .

Le rôle de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani

« J’ai Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, mais aussi Barcola et Asensio qui peuvent jouer 9. C’est une chance d’avoir quatre jours de haut niveau. Certains peuvent aussi jouer dans les couloirs. La qualité de coach est de trouver des points positifs dans ces choix de joueurs. Goncalo Ramos et Kolo Muani ont des caractéristiques différentes. j’aime aussi voir jouer Barcola 9, il peut nous aider« .

L’importance du Parc des Princes

« Vraiment à ce niveau, les matchs à domicile sont clés. Le public est pour nous un atout particulier, surtout demain. On a besoin de cette version encore plus puissante, surtout dans les moments délicats du Parc des Princes« .

L’objectif dans le jeu demain

« Notre objectif est toujours le même peu importe le match: maintenir le ballon dans la moitié de terrain adverse, empêcher les occasions pour l’adversaire, tenir le ballon très loin des buts. Il faudra avoir un très haut-niveau demain« .

Luis Enrique encense Ousmane Dembélé

« Je voulais le recruter quand il était à Rennes mais il ne voulait pas venir au Barça parce qu’il y avait beaucoup de concurrence. C’est un joueur différent, singulier. Il demande toujours le ballon, il n’a jamais jamais peur de faire les chose, il accepte les critiques. C’est une chance d’avoir un joueur comme lui. Il est différent du Barça parce qu’ici, il ne joue pas seulement sur le côté mais aussi dans l’axe. Il génère tellement de choses pour l’équipe que les passes décisives ou les buts importent peu. C’est le joueur le plus déséquilibrant au niveau mondial« .