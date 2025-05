Luis Enrique : « On veut marquer l’histoire depuis le premier jour », avant PSG / Stade de Reims

Le PSG dispute la finale de Coupe de France ce samedi (21h sur BeIN Sports et France TV) face au Stade de Reims. A la veille de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

La prolongation de Luis Campos

« C’est la meilleure nouvelle possible sans aucun doute ! Je suis très content. Au fil de ma carrière d’entraîneur j’ai eu de très bonnes relations avec les directeurs sportifs. Avec Luis Campos j’ai ressenti cette connexion dès le premier jour. C’est l’un des meilleurs pour ne pas dire le meilleur directeur sportif. Il le mérite, je suis très content pour le club ».

L’aspect historique de cette fin de saison

« On veut marquer l’histoire depuis le premier jour. Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. On est présents, il faut mettre la cerise sur le gâteau ».

Être concentré sur la finale de CdF

« Tous les joueurs pros savent que jouer une finale de Coupe est très particulier. C’est un match particulier, les détails comptent. Pas difficile de se concentrer sur le match de demain. Aucun joueur ne sera déconcentré ».

Les souvenirs du Stade de France

« Je me souviens de mon premier match au Stade de France, on avait perdu 1-0 avec l’Espagne sur un but de Zidane je crois. Je le répète, on connaît l’importance des deux matchs à venir. On doit rester concentrés. Il faut continuer sur la même lancée ».

L’état de forme de son groupe

« Physiquement nous sommes au même niveau que l’an dernier. Les résultats apportent de la fraîcheur. On a amélioré de nombreux aspects du jeu. Nous sommes une équipe qui a l’habitude d’être « fraîche » en fin de saison. Le turnover apporte des choses positives […] Tous les joueurs sont dispos pour demain, à l’exception de Kimpembe, qui n’est pas loin du retour ».

A lire aussi – CdF : Une nouveauté pour l’arbitrage de la finale entre le PSG et le Stade de Reims

La différence de calendrier et enjeux avec l’Inter Milan

« Parfois c’est mieux de jouer serré jusqu’au bout pour ne pas se relâcher. Nous on a dû rester concentrés. Je ne sais pas si c’est positif dans un sens, ou négatif. J’essaie de voir ce qui est positif concernant notre calendrier ».

Un discours particulier pour la jeunesse de son groupe avec la finale de CdF ?

« Je n’ai parlé avec aucun joueur en particulier. Je n’ai aucun doute sur le fait que la seule finale importante pour l’instant est celle de demain. Nous sommes concentrés sur la finale de demain. Nous n’avons pas battu Reims cette année. Si quelqu’un est un peu déconcentré, alors qu’on me prévienne tout de suite ! ».

Le travail de la semaine

« Cette semaine nous avons travaillé des aspects défensifs et offensifs. Nous avons tiré profit de cet entraînement pour qu’il ressemble le plus possible à un match ».

Les blocs bas du Stade de Reims et l’Inter Milan

« Demain, contre Reims, nous aurons davantage le ballon. Moi j’aime dominer, j’aime le jeu de position avec une forte structure pour ne pas subir trop de transitions. Il faut trouver l’équilibre pour ne pas souffrir en transition. Cette année nous avons resserré cet aspect du jeu. Mes joueurs sont très intelligents, ils savent éviter les pièges ».

A propos de Willian Pacho

« Je crois que c’est le joueur avec le plus de temps de jeu, il s’est adapté dès le premier jour, il sait gagner ses duels sans faire de faute. Il est merveilleux. Très content pour lui ».

YouTube : Canal Supporters Paris