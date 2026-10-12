Luis Enrique : « Paris est différent, Paris est spécial »

Luis Enrique a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2030. Quelques semaines après l’officialisation, il est revenu sur son choix de prolonger mais également sur sa relation avec Nasser al-Khelaïfi.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Luis Enrique a métamorphosé le club de la capitale. Il a mis le collectif au centre de son projet et a permis au Rouge & Bleu de remporter leurs deux premières Ligues des champions. Cette saison, il entame une quatrième année sur le banc du PSG, une première pour lui dans sa carrière d’entraîneur. Satisfaits de son travail, ses dirigeants ont décidé de le prolonger. L’ancien sélectionneur de la Roja est désormais lié avec le PSG jusqu’en juin 2030. Dans une interview accordée à PSG TV, Luis Enrique est revenu sur les raisons de son choix de prolonger l’aventure à Paris, sa relation avec Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, ses ambitions pour la saison à venir…

Sa prolongation de contrat

« C’est la première fois, dans ma carrière d’entraîneur, que cette histoire dure aussi longtemps. Ce n’est pas facile de rester deux, trois ou quatre ans dans un club. On est connecté en permanence, tout le temps préoccupé par la préparation de l’équipe et par tout ce qui est important pour elle. Je me rappelle qu’il y a des moments où j’essaie de prendre un peu de recul, de réfléchir, mais c’est difficile. Tu gagnes un match et, dix minutes après, tu es déjà préoccupé par le prochain adversaire, par son niveau. Quand l’adversaire est très fort, c’est plutôt une source de motivation. Mais il y a toujours la peur de perdre, de ne pas être performant. C’est ce qui est difficile à gérer pour moi en tant qu’entraîneur, et c’est pour cela qu’il est compliqué de rester longtemps au même endroit. Mais Paris est différent, Paris est spécial. Ce que nous avons vécu ici dès les premiers jours a été très particulier pour moi. C’est pour cela que nous continuons, que nous cherchons à nous améliorer. »

Ce sont les facteurs humains, sportifs et personnels qui m’ont convaincu de prolonger ?

« C’est clair. Il y a la confiance du club, des présidents et de Luis Campos. La connexion avec Luis Campos, dès les premiers jours, a été très spéciale. C’est une combinaison magnifique. Nous sommes tous ensemble, nous cherchons à nous améliorer encore, à profiter de ce que nous faisons et à rendre nos supporters heureux. C’est finalement la motivation la plus importante. »

Ses ambitions en Ligue des champions

« C’est assez curieux, parce que, lors de nos premières années, personne ne pensait que nous pouvions gagner la Ligue des champions. Au début de la saison dernière, personne ne nous imaginait capables de la remporter. Après deux titres consécutifs, les choses ont changé. Aujourd’hui, si vous demandez à n’importe quel Parisien, qu’il aime le football ou non, quelle équipe va gagner la Ligue des champions, il vous répondra le Paris Saint-Germain ! C’est incroyable. Mais il faut comprendre que ce n’est pas parce que tout le monde le dit que cela va arriver. Il y a six, sept ou huit équipes capables de gagner cette Ligue des champions. Nous en faisons partie, mais ce sera difficile et nous ne sommes pas les grands favoris. Autour de notre club, il y a énormément d’informations, d’attentes et de commentaires, positifs comme négatifs. Il faut savoir garder la bonne perspective. »

Les matches contre Manchester City et le FC Barcelone

« Tous les joueurs et tous les entraîneurs aiment jouer ce type de matches. Mais nous avons aussi des rencontres de championnat, et elles sont tout aussi motivantes. Le championnat nous permet de montrer que nous sommes prêts à jouer n’importe quelle compétition. Nous sommes faits pour jouer la Ligue des champions. Nous avons une motivation supplémentaire : essayer de réaliser quelque chose que seul le Real Madrid a réussi à faire jusqu’à présent. C’est un objectif particulier. Nous allons jouer Manchester City à l’extérieur et Barcelone à domicile. Ce sont deux équipes qui aiment gagner la Ligue des champions, qui l’ont déjà remportée et qui font partie des favoris. »

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Son souhait de vouloir écrire l’histoire

« C’était notre premier objectif lorsque nous sommes arrivés ici : marquer l’histoire. Tout le monde savait que le club avait déjà gagné des trophées importants, mais il n’y avait pas de trophée plus important pour nous que la Ligue des champions. Nous l’avons remportée deux fois de suite, mais ce n’est pas une raison pour nous arrêter. Pour moi, en tant qu’entraîneur, comme pour les joueurs, l’envie de gagner en permanence est une caractéristique essentielle du très haut niveau. Je veux gagner le match de padel contre Achraf Hakimi, puis gagner le match du lendemain, gagner l’entraînement, gagner le prochain match. C’est toujours le même objectif : gagner et continuer à gagner. Je ne suis pas préoccupé par le nombre de matches que nous allons remporter. Nous voulons gagner les trophées les plus importants, tout en sachant que nous ne gagnerons pas tout le temps. Il y a des moments différents dans une carrière, et continuer à gagner est particulièrement difficile après avoir déjà remporté de grands titres. Mais c’est aussi une motivation supplémentaire. »

L’ambition de faire du PSG une référence dans le football ?

« J’aimerais que ce soit le cas, notamment parce que cela montrerait que nous sommes une équipe qui joue avec agressivité, mais pas une équipe qui frappe ses adversaires ou qui accumule les cartons jaunes et rouges. Je voudrais que nous soyons reconnus comme une équipe respectueuse, courageuse et ambitieuse, composée de joueurs de grand talent. Je pense que c’est important de montrer aux enfants que l’on peut jouer au football en prenant du plaisir et en gagnant. C’est évidemment essentiel à ce niveau, mais il faut aussi que les supporters prennent du plaisir à nous regarder. Au cours des deux ou trois dernières années, j’ai rencontré des personnes qui n’avaient aucun lien particulier avec le club, mais qui me disaient apprécier les joueurs de notre équipe. Pour moi, c’est un très beau compliment. C’est quelque chose de très positif que j’apprécie beaucoup. »

Sa relation avec les joueurs

« Notre manière de communiquer avec les joueurs évolue. Nous cherchons aussi à rester imprévisibles pour eux, même si nous travaillons avec une grande partie du même groupe depuis trois ans. Certains joueurs sont partis, d’autres sont arrivés, mais le plus important est qu’ils comprennent notre manière de jouer et qu’ils soient capables de prendre des décisions importantes pendant les matches. Je ne veux pas être un entraîneur qui donne constamment des ordres et qui dit aux joueurs : “Tu dois faire ceci, cela et cela.” Ils doivent comprendre le jeu pour prendre la meilleure décision à chaque instant. C’est la clé. Ils doivent aussi être capables de proposer des solutions et de gérer les différentes situations qui se présentent. Ce n’est pas seulement à l’entraîneur de décider de tout. Nous avançons tous ensemble, et les joueurs doivent prendre davantage de responsabilités. C’est ce que nous essayons de faire pendant les causeries. Nous anticipons les situations que nous pourrions rencontrer, la manière dont l’adversaire va défendre et les difficultés que nous risquons de rencontrer. Un entraîneur peut parler avant le match, à la mi-temps et après la rencontre. Mais, pendant le match, les joueurs doivent comprendre eux-mêmes ce qui se passe sur le terrain. »

La force de sa relation avec Luis Campos

« C’est quelque chose de très difficile à expliquer, mais j’ai eu la chance de travailler avec de très bons directeurs sportifs auparavant. Je me souviens notamment d’une conversation récente avec mon fils Pacho. Je lui ai rappelé le jour où Luis Campos était venu chez moi, au début de notre collaboration. Il savait où j’habitais, il était venu me voir et je me souviens très bien de ce moment. Avec Luis, la connexion a été très claire dès les premières minutes. C’était quelqu’un que je ne connaissais pas encore vraiment, mais j’ai rapidement senti qu’il avait confiance en moi et qu’il voulait faire de grandes choses pour le club. Cette connexion m’a surpris, dans le bon sens du terme. C’était un moment très important pour moi. J’avais déjà connu de belles collaborations auparavant, mais celle-ci a été particulièrement forte. C’est la meilleure manière de travailler pour un entraîneur : avoir cette confiance et avancer tous ensemble. »















