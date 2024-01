Luis Enrique : « Plus le temps passe, plus les nouveaux joueurs s’adaptent »

La Paris Saint-Germain vient de s’imposer sur un large score (0-9) contre l’US Revel en 32es de finale de Coupe de France. Une belle performance collective avec un triplé de Kylian Mbappé.

Certains joueurs en ont aussi profité pour se montrer. Que ce soit pour des nouvelles recrues (Lucas Beraldo), des joueurs absents (Marco Asensio) ou des joueurs très peu utilisés (Cher Ndour). Avec sa victoire lors du Trophée des Champions mercredi dernier et cette qualification, le PSG démarre de la meilleures des manières sa deuxième partie de saison. Après la rencontre, Luis Enrique s’est exprimé au micro de beIN Sport et en conférence d’après-match. Le coach espagnol est content de ses joueurs et a conscience que le temps joue en la faveur de son équipe.

« C’est a possibilité de donner des minutes à des joueurs jouant moins »

« C’était le premier match à élimination directe de notre saison. Nous l’avons bien géré, nous avons été très sérieux en sachant les difficultés qu’ils pouvaient nous causer. Nous avons fait un bon match. Le meilleur du match, c’est la possibilité de donner des minutes à des joueurs jouant moins, oui. Tous ont eu une très bonne attitude dès le début. C’est ce qui nous a aidé. (…) La possession ? Dans tous les aspects de jeu. C’est l’objectif. Nous avons bien démarré notre deuxième partie de saison, mais nous pouvons faire plus. Plus le temps passe, plus les nouveaux joueurs s’adaptent. Le temps joue en notre faveur. Nous allons nous améliorer partout

Si j’ai des demandes particulières concernant le mercato ? Non, aucune. C’est la direction sportive, Luis Campos et son équipe, qui travaillent et sont attentifs à ça. Je suis très content de mon équipe, de ce groupe. Il faut rester attentif, oui, mais je n’ai pas de demande particulière (…) La présence de Kylian Mbappé sur le terrain ? Parce que Kylian Mbappé voulait jouer et quand il veut jouer, on n’a pas grand-chose à dire. Le reste, on a juste à le regarder et à prendre du plaisir à le voir, que ce soit le staff technique, le public et les adversaires, tout simplement.

Si j’ai parlé au coach de l’US Revel après la rencontre ? Oui. Il m’a parlé en espagnol. Je l’ai félicité pour le match qu’il a fait. Je lui ai souhaité toute le succès possible à l’avenir. Je sais qu’ils sont premiers de leur groupe et j’espère qu’ils vont le rester. Je lui souhaite de réussir à ce poste. La différence de niveau était évidente mais je trouve que son équipe a bien joué, avec sérieux, notamment en défense. Ils vont conserver un bon souvenir de ce match. C’est également notre cas. »

À voir aussi : Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine