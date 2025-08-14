Luis Enrique : « Pour être honnête, je pense qu’on ne mérite pas ce trophée »

Après la victoire renversante du PSG face à Tottenham (2-2 TAB 4-3), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, n’a pas caché sa joie mais a reconnu la supériorité de l’adversaire.

Le PSG démarre sa saison 2025-2026 par un trophée et des fortes émotions. Malgré un déficit physique flagrant face à Tottenham et un score défavorable de 0-2 à la 85e minute de jeu, les Rouge & Bleu ont su arracher l’égalisation grâce à Lee Kang-In et Gonçalo Ramos, avant de s’imposer aux tirs au but (2-2, 4-3 TAB). Fier de la victoire de ses joueurs, Luis Enrique a tout de même reconnu que les Spurs auraient mérité de remporter ce trophée, en conférence de presse d’après-match dans des propos rapportés par L’Equipe.

Son état d’esprit avant la remontée de son équipe

« Pour être honnête, je pense qu’on ne mérite pas ce trophée, parce qu’on a pu voir la différence entre une équipe comme Tottenham, après six semaines d’entraînement, et nous, après seulement six jours. Cela fait une réelle différence. Pendant 80 minutes, on a cherché à jouer notre football, mais il y a eu beaucoup de mauvaises passes, et on a eu la chance de marquer deux buts et d’aller aux tirs au but. C’est le foot, et pour nous c’est un très bon moment, et je suis très content pour nos supporters qui sont là toujours et qui n’ont pas arrêté de chanter et d’aider l’équipe. Quand on perdait, ils étaient encore avec nous. »

Le manque de condition physique et technique

« C’était un match très bizarre. C’est normal qu’il y ait eu cette différence entre Tottenham et nous, parce qu’il faut non seulement de la condition physique, mais aussi de la condition technique. On a pu voir, ce soir (mercredi), des joueurs avec un manque de technique. Je me souviens que quand j’étais joueur, les sensations techniques étaient toujours très différentes en revenant de vacances. Ce mercredi, Tottenham méritait mieux. »

A-t-il arrêté de croire à la victoire de son équipe avant le but de Lee ?

« Je ne peux pas arrêter de croire, parce que dans le foot, après la 80e minute, il y a souvent des renversements. Les joueurs qui sont sortis du banc ont été décisifs, Lee Kang-in, Gonçalo (Ramos), Ibe (Ibrahim Mbaye), Fabian (Ruiz). Tous ceux qui ont joué et tous ceux qui sont entrés ont été très braves et je suis très heureux de leurs performances. »

Son regard sur la prestation de Chevalier

« Je dois dire que je suis très content de la manière dont il a fini le match, c’était important pour lui. Je suis très content de sa performance, et aussi de la présence de Safonov. On est sur ce schéma, on cherche à s’améliorer, et je pense qu’on sera meilleurs cette saison. C’est difficile un premier match, mais Lucas a montré du caractère et la personnalité pour être un joueur du PSG. »

Une nouvelle équipe anglaise battue

« Une des clés de la saison dernière, c’est être convaincu qu’on peut gagner chaque match. Tottenham a été meilleur que nous les 85 premières minutes. Le football a tourné en notre faveur mais c’est un peu injuste. »

Pour le site officiel du club, Luis Enrique est également revenu sur ce sacre du PSG en Supercoupe d’Europe : « Quelle folie ! C’est le mot, quelle folie… Je dois dire que je suis très content. Je pense que l’on ne méritait pas la victoire, parce que la différence entre une équipe comme Tottenham qui a eu beaucoup d’entraînements et nous qui n’avons eu que cinq entraînements… C’est tellement différent, je pense que c’est un miracle. Je suis content parce qu’aujourd’hui on a pu voir, comme d’habitude, nos supporters soutenir l’équipe tout au long du match, même quand nous perdions 1-0 puis 2-0. Et à la fin, même si je pense que ce n’est pas mérité, je dois dire que je suis content pour tous les joueurs et surtout pour les supporters. C’est important de gagner ce trophée, même si nous avions préféré se reposer pour penser à la prochaine saison. C’est difficile de jouer une finale de Supercoupe parce qu’il faut gagner la Champions League ou l’Europa League. Ça a été bizarre d’avoir des vacances aussi courtes, mais encore une fois je dois dire que je suis heureux de mes joueurs. Nous sommes contents, nous sommes champions ! »