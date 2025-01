Luis Enrique : « Pour gagner ici, il faut un bon niveau »

Ce samedi après-midi, le PSG défiait Lens pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Lors d’un match compliqué, le PSG s’est imposé grâce à un but en fin de match de Bradley Barcola (1-2).

Quatre jours avant le match de Ligue des champions contre Manchester City, le PSG affrontait Lens pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Avec une animation inédite, le PSG a fait une mauvaise première mi-temps et est revenu aux vestiaires mené 1-0. Avec les entrées de Joao Neves et Gonçalo Ramos, le PSG a eu plus de maîtrise et a réussi à renverser la vapeur grâce à des buts deFabian Ruiz et Bradley Barcola. En fin de match, Gianluigi Donnarumma a réalisé deux grosses parades qui ont permis au club de la capitale de s’imposer à Lens (1-2). Au micro de BeIN Sports 1, Luis Enrique a évoqué cette victoire difficilement obtenue par son équipe.

« Ça a été un match très difficile »

« Ça a été un match très difficile face à un adversaire qui défendait très bien et qui sait aussi être agressif, qui a voulu nous mettre en danger. Ils ont du caractère, de la personnalité sur le terrain. C’était très très dur d’obtenir cette victoire. Au tout début, on s’est pris un but, c’était plus compliqué. Par la suite, on a été suffisamment efficace dans le contexte de ce genre de match. Je crois que l’importance du prochain match, indépendamment du résultat d’aujourd’hui, cela n’a pas affecté l’équipe, mais il est vrai que c’est mieux d’arriver avec une victoire. Les changements à la pause ? C’était en fonction de la difficulté. C’est difficile de jouer contre une équipe qui défend bien, contre qui il n’y a presque pas d’espace. En deuxième période, on a eu un rythme un peu plus soutenu et on a su mieux profiter des espaces. Un grand match du PSG ? Suffisamment bon pour retourner la situation dans un match qui demandait du rythme technique, du tempérament, de la pression et de la force. Gagner ici, contre un adversaire contre Lens, il faut un bon niveau. On a eu notre objectif, on peut jouer mieux ou moins bien, mais sans aucun doute, cet adversaire est un grand adversaire. Les deux visages du PSG ? On essaye d’aider l’équipe, parfois on y arrive, d’autres fois non. La première période était bonne jusqu’à la 20e minute où on perd le contrôle. Peur des transitions de Lens ? Habituellement, quand l’adversaire se renferme sur l’axe central avec huit joueurs et laisse les côtés pratiquement libres, on essaye de circuler rapidement et d’éviter les passes horizontales, de chercher la verticalité. Mais il y a toujours le problème des transitions. Ils ont des joueurs très forts. Ils ont aussi généré des difficultés. Guardiola ? Un ex-compagnon et un très bon ami. Je vais me comporter comme avec le reste des entraîneurs. Je ne vais pas créer de mauvaises ambiances. Son idée du foot est merveilleuse. La mienne, moi je l’adore. Le Parc des Princes nous attend. Nous avons très envie de décrocher la victoire. Il faut gagner ce match, tous les matches. »