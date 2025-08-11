Luis Enrique : « Pour les titres, nous voulons être prêts à les viser tous »

A deux jours de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (mercredi 21h sur Canal +), Luis Enrique a accordé un entretien à l’UEFA. L’occasion pour le technicien espagnol de revenir sur le succès en Ligue des Champions et la saison à venir.

La réaction des Parisiens après le succès en C1

« Même aujourd’hui, quand on se promène à Paris, les gens vous remercient. Ils vous remercient et vous serrent dans leurs bras. Je pense que c’est l’une des choses que j’apprécie, en tant qu’homme d’un certain âge, avec une expérience de joueur et d’entraîneur. Pouvoir rencontrer des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui, j’en suis sûr, ont des vies très compliquées, mais qui, pendant ces moments ou cette année, ont pu être plus heureuses et heureux, ont pu s’amuser, ont pu surmonter leurs problèmes ».

Le redressement entre la phase de saison régulière et les phases à élimination directe la saison passée en LdC

« Lors des trois ou quatre premiers matches, on a marché sur un fil, alors qu’on aurait mérité d’obtenir beaucoup plus de points. Les choses ont commencé à devenir difficiles, notre confiance a baissé. L’altruisme des joueurs de l’équipe a changé cela. Nous avons abordé de front la question de l’efficacité devant le but : « Pourquoi ne nous concentrerions-nous pas sur autre chose ? Pourquoi ne pas nous concentrer sur la recherche du joueur le mieux placé dans la surface de réparation ? » Nos statistiques ont changé après cela, les victoires sont venues automatiquement, nous avons retrouvé notre confiance automatiquement, et ces mêmes joueurs ou cette même équipe qui n’avait pas gagné ces matches a soudainement commencé à gagner avec une relative facilité ».

La large victoire face à l’Inter Milan en finale

« J’étais inquiet deux semaines avant le match, quand nous avons joué la finale de la Coupe de France, avant la finale de l’UEFA Champions League. Mon staff et moi n’avions qu’une seule chose en tête, c’était d’aborder le match en étant détendus, afin de ne pas être dépassés par le contexte ou par l’enjeu de la rencontre, car nous étions entourés – comme on pouvait s’y attendre – de supporters qui voulaient nous soutenir, nous donner de l’énergie. Quand il y a trop de quelque chose, c’est mauvais signe. Nous savions déjà que nous allions donner plus de 100 %, et c’est mauvais. Mais je me souviens avoir dit aux joueurs : « Nous allons essayer d’être à 105 %, pas à 120 %, car ce type de match finit par vous inhiber. (Ce sont) des matches spéciaux dans lesquels la tension peut vous submerger, et je pense qu’à cet égard, les joueurs ont été sensationnels pour gérer cette tension. L’approche de ce match a été exceptionnelle de la part de toute l’équipe ».

Les célébrations après le coup de sifflet final

« C’est un moment qui est désormais entré dans l’histoire : de beaux souvenirs, de belles images, de nombreux moments, et beaucoup de souffrance, ce qui, en fin de compte, vous fait apprécier les choses. Quand vous avez souffert, vous chérissez ces moments de bonheur, et en ce sens, je pense que ce fut la saison parfaite. Vous savez déjà ce que notre famille a traversé (avec la perte de sa fille Xana, décédée à l’âge de neuf ans en 2019). Dans la vie, nous savons tous que nous vivons et puis nous mourons, ces deux choses sont certaines, mais personne n’accepte la mort. Je pense qu’au fil des ans, et dans ce processus, toute ma famille a vécu d’une manière différente, d’une manière qui nous comble. Ainsi, même si nous n’avons pas Xana physiquement, elle est toujours là sur le plan spirituel. Ce match a été une dernière touche qui m’a rappelé que la petite Xana aimait courir sur le terrain et qu’elle aurait apprécié ce moment, et elle l’a fait à travers ses frères et sœurs et ses parents. Ce fut un moment magnifique et émouvant, car toutes les familles des joueurs et des membres du staff étaient dans le stade, mais nous voulons plus, nous voulons revivre cela ».

Les objectifs à venir

« L’objectif pour la saison à venir est de s’améliorer. Sur le nombre de titres, ce sera plus difficile. Mais sur le plan footballistique, je pense que nous allons nous améliorer au niveau du collectif, tant en attaque qu’en défense. Je crois que nous pouvons encore identifier des phases de jeu à améliorer. Pour les titres, nous voulons être prêts à les viser tous. Bien sûr, nous pensons tous que nous pouvons tous les gagner et réitérer cet exploit cette année, ce qui signifierait entrer dans l’histoire par la grande porte, et cela nous donne une motivation particulière ».