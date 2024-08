Après la prestation de haut vol du PSG face au Montpellier Hérault (6-0), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, avait le sourire suite à la performance de son équipe.

Après sa large victoire face au Havre (1-4) la semaine passée, le PSG voulait poursuivre sur sa lancée. Et pour cette première de la saison au Parc des Princes, les Rouge & Bleu ont livré une excellente partition avec un large succès sur le score de 6-0 face au MHSC. Une performance de haut vol qui donne le sourire au coach parisien Luis Enrique. Au micro de DAZN, Le technicien espagnol a partagé sa joie.

Une belle victoire

« Oui, je suis très content parce que c’est le premier match à domicile avec nos supporters. On voulait leur donner de la joie et qu’ils aient envie de nous soutenir. Pour moi, c’était une soirée parfaite. »

Une performance collective plus aboutie que la semaine dernière

« Oui, d’ailleurs j’ai ressenti ça pendant la semaine lors des sessions d’entraînement avec le niveau d’intensité et de pressing, c’était en train de monter. J’ai senti que l’équipe avait beaucoup à faire et ce soir c’était quasiment parfait. On a marqué six buts mais on aurait pu en marquer dix et même si en face il y avait une très bonne équipe avec de l’expérience. Mais aujourd’hui, c’était notre soirée. »

Son but préféré

« Je ne sais pas, c’est difficile. Mais il faut dire qu’aujourd’hui les joueurs ont été incroyables dans la connexion, on pouvait le sentir. Pendant certains moments du match, on pouvait sentir l’énergie des supporters. Quand quelque chose sent bon comme ça, c’est vraiment un super sentiment pour nous. »

La performance collective de l’équipe

« Oui, c’est un travail impressionnant de Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi parce qu’ils me donnent les joueurs et ensuite il faut les mettre sur le terrain, et ils savent tout cela. S’ils ne font pas ce que l’équipe demande, ils savent qu’ils ne vont pas jouer. Le niveau à l’entraînement est vraiment excellent, sinon ils savent qu’ils ne joueront pas. Ils savent ce qu’ils ont à faire. »

Pas besoin d’autres joueurs alors ?

« C’est très difficile d’améliorer cette équipe. Je suis vraiment un entraîneur très heureux et satisfait. Et bien sûr, si on a l’occasion d’améliorer encore l’équipe on le fera, mais c’est très compliqué. »

Est-ce que votre équipe est meilleure que l’an dernier

« On parlera de tout cela à la fin de la saison. »

Ce qu’il a demandé offensivement à ses joueurs

« On demande de la mobilité aux joueurs. Bien sûr, c’est l’intelligence des joueurs qui doit faire ça. C’est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec sept joueurs qui sont à la fois offensifs mais qui reviennent et font du travail défensif. Et ils jouent aussi sur la largeur. Avec ces joueurs, on peut tout changer et faire la même chose avec des joueurs différents. »

La performance d’Asensio en numéro 9

« Quand j’étais sélectionneur avec l’Espagne, il était le numéro 9 et il avait joué de manière incroyable. Mais aujourd’hui, j’ai aussi aimé la manière dont Kolo Muani est rentré. Je suis très heureux d’avoir ces joueurs-là. Pas besoin de numéro 9 alors ? J’ai besoin de tout mais je suis très satisfait (rires). »