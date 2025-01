Luis Enrique prend la défense de Bradley Barcola

Titulaire ce dimanche lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne (2-1), Bradley Barcola a poursuivi sa disette devant le but. Luis Enrique a tenu à défendre son attaquant.

Étincelant en début de saison, Bradley Barcola est dans le creux de la vague depuis plusieurs semaines. Même s’il tente des choses sur le terrain, il n’arrive plus à se débarrasser de ses adversaires directs et peine à la finition. Il n’a en effet plus été décisif par un but ou par une passe décisive depuis dix rencontres avec le PSG. Malgré cela, l’international français n’a pas perdu la confiance de son entraîneur, Luis Enrique, comme il l’a expliqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien. Devant les journalistes, le coach du PSG a aussi tenu à féliciter les Stéphanois, auteurs d’une belle performance. Il a également évoqué la première titularisation de Lucas Hernandez…

La prestation d’Ousmane Dembélé

« J’aimerais féliciter l’adversaire parce que j’ai beaucoup aimé leur manière d’entrer dans le match, avec un pressing haut, courageux, sans avoir peur. Nous avons été un peu perdus pendant 15 minutes et Saint-Étienne nous a compliqué la tâche. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. Nous avons été inspirés mais on aurait pu marquer plus de buts. Vous insistez sur ceux qui marquent mais moi, je détache toute l’équipe. En ce moment, c’est Ousmane, avant c’était Bradley. Il faut associer tout le monde à la fête des buts. »

Un départ possible de Kolo Muani à la Juventus ?

« Je ne sais pas. Le mercato, c’est plutôt, pour moi, le marché des légumes, des fruits, du pain. »

Comment redonner confiance à Bradley Barcola ?

« C’est de la confiance, plus que de la technique. C’est ce que j’essaie de lui transmettre. Il est sensationnel, exceptionnel et le fait qu’il ne marque pas ne le rend pas moins fort. Il a moins de confiance, c’est vrai. Mais il apporte à l’équipe ce que nous voulons pour un joueur d’attaque. Il donne des buts, travaille défensivement pour le collectif. Il est conforme au joueur que nous sommes allés chercher il y a un an et demi. Mais c’est vrai qu’il ne traverse pas son meilleur moment. Il reviendra à son niveau parce que c’est un grand joueur. »

Lucas Hernandez

« C’est une garantie, un joueur compétitif. Il a le sourire tous les jours à l’entraînement parce qu’il revient d’une grave blessure très longue. C’est un joueur de haut niveau. Il n’y a pas de match secondaire pour lui. »

La performance de Gonçalo Ramos

« C’est un match que l’on doit gagner plus que 2-1. Nous n’avons pas été très fins au moment de concrétiser. C’est notre caractéristique : nous avons beaucoup d’occasions mais nous ne les convertissons pas assez. C’était plutôt pas mal ce dimanche. »

Les joueurs se sont arrêtés de jouer à 2-0 ?

« Je ne vois pas les choses de cette manière. Nous avons dû être très attentifs, je n’ai pas aimé notre début de match. Aucun joueur du PSG ne joue à 40 %. Si c’est le cas, je le sors. Ma responsabilité, c’est de faire progresser un groupe de très haut niveau. »

Un jeu qui évolue depuis un mois ?

« Je ne suis pas d’accord. C’est le même PSG que la saison passée, avec une évolution pour éviter d’être prévisible. Ce que je vois me plaît. La concurrence permet de grandir. J’espère que notre équipe va continuer dans cette voie. »