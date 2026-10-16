Luis Enrique prend la défense de la Ligue 1

Demain après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG retrouve les terrains demain après-midi avec le déplacement à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du club de la capitale, Luis Enrique se présente en conférence de presse. Ce vendredi midi, le coach du PSG a évoqué ses rotations avant de louanger Maghnes Akliouche et Warren Zaïre-Emery, tout en prenant la défense de la Ligue 1. Le coach du PSG a aussi évoqué la gestion d’Ousmane Dembélé, l’adaptation des nouveaux joueurs au style de jeu du PSG…

Le premier but contre Manchester City (PSG TV)

« On cherche à faire des choses habituelles. Ils pressent très haut et nous on a cherché à faire comme d’habitude, je ne vais pas trop en dire pour nos adversaires. J’aime voir comment on célèbre ce type de but, c’est un sport merveilleux, c’est un sport d’équipe. Tous les joueurs, peut-être pas Nuno et Ousmane, ont touché le ballon. C’est joli. Quand une équipe te presse haut, si tu arrives à t’en sortir, tu peux avoir une action derrière. »

Le match contre Strasbourg (PSG TV)

« Ce sera difficile. Strasbourg, c’est une équipe très jeune avec beaucoup de qualité. Ils voudront se montrer contre eux. Nous, on a voyagé et on va encore le faire demain. On a l’intention de gagner pour être dans les trois premiers du classement. On est dans une bonne période, on est contents et on veut continuer. »

Son turnover

« C’est un sujet intéressant, une question intéressante, mais je ne veux rien expliquer. Chaque fois qu’on aligne un onze, on pense à court terme, à moyen terme et à long terme. L’important, c’est de gagner les trois points à Strasbourg et d’essayer de gagner chaque match. Le reste, je vous laisse le soin de l’analyser. »

Maghnes Akliouche

« Vous connaissez mieux son caractère que moi, c’est un international. Je dois plus parler du joueur que de la personne. Peu importe sa manière de s’exprimer, le haut niveau, ça dépend du niveau footballistique. Il a commencé la saison de manière brillante, il peut jouer presque partout. Je suis content. Il sera critiqué parce que c’est comme ça, mais ce qu’il fait, et je ne suis pas attentif à ses buts ou à ses passes décisives, je suis très content de son adaptation. »

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Basculer sur la Ligue 1 après la Ligue des champions

« Nous préparons chaque match de la même manière. Le championnat, c’est notre objectif clair de chaque saison. Bien jouer demain à Strasbourg, chercher à dominer et gagner le match pour prendre les trois points, voilà ce que l’on veut. »

Les critiques sur le niveau de la Ligue 1 qui avantagerait le PSG pour ses matches de Ligue des champions

« C’est le bruit typique sur le PSG. Avant même d’arriver ici, j’entendais que Paris ne gagnerait pas la Ligue des champions à cause du niveau. Et maintenant que le club a gagné, c’est aussi à cause de ça. Il y aura toujours des gens pour se plaindre. Nous, on cherche à gagner tous nos matches. »

Warren Zaïre-Emery

« C’est un titulaire clair, un joueur fondamental. Mais je n’ai que onze joueurs à aligner par match. Depuis qu’on est ici, Warren est un titulaire. »

L’action du but de Désiré Doué contre Manchester City

« C’est une action magnifique. C’est à moi de leur donner la confiance pour faire ça ou un ballon long. Il faut savoir s’adapter à ce qu’il se passe pendant le match. Si je dois souligner une chose dans ce match ou depuis trois ans, c’est la capacité des joueurs à être agressifs et courageux tout le temps. Notamment à l’extérieur. La caractéristique principale de cette équipe, c’est de n’avoir jamais peur. »

La deuxième mi-temps contre Manchester City

« La première chose quand tu arrives à la mi-temps avec une telle avance, c’est que l’équipe qui a perdu va chercher les solutions pour revenir. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C’est difficile de gagner à l’extérieur. On a été chanceux sur ce match. Si tu veux gagner à l’extérieur un match de ce niveau, il faut être plus régulier pendant tout le match. Sinon, ils peuvent faire une remontada et marquer plus de buts que toi. Souvent l’adversaire prend beaucoup de risques, on doit être plus frais pour en profiter. La deuxième mi-temps était folle car il y avait un gros écart après la première. Je n’aime pas une seconde période folle, je préfère pouvoir contrôler. »

L’adaptation différente des joueurs à leur arrivée au PSG

« L’adaptation dépend de la qualité du joueur et de la capacité à attaquer et défendre individuellement et en tant qu’équipe. Cela ne dépend pas de l’âge. »

La déclaration d’Ousmane Dembélé sur les vacances

« Il est le boss ! Il veut des vacances si on lui pose des vacances. Alors il aura des vacances. Mais il rigole tout le temps. J’aime la manière qu’il a de vivre le football et sa passion pour le football. C’est une blague, clairement, mais je suis toujours ouvert pour donner aux joueurs ce qu’ils veulent. Ce qu’ils veulent dans les conditions normales. Mais ils aiment jouer tout le temps dans l’équipe titulaire, c’est impossible. Ils savent que c’est ça ma responsabilité. Être en vacances tout le temps… Être en vacances, c’est venir au Campus pour s’entraîner. C’est ça être en vacances. »

Strasbourg

« Strasbourg a beaucoup de joueurs de qualité. Ils auront sûrement une motivation particulière contre nous. On est habitué. Si on gagne, on sera dans les trois premiers du championnat et c’est une motivation pour nous. »