Luis Enrique prend la défense d’Illia Zabarnyi

Avant d’affronter le Stade Brestois en Ligue 1 ce dimanche, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse pour évoquer cette rencontre.

Après deux matchs nuls et une défaite, le PSG doit enfin lancer sa saison 2026-2027 en championnat. En conclusion de la 4e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+). À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, s’est présenté en conférence de presse.

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La connexion avec les supporters du PSG lors du match face au Slovan Bratislava (PSG TV)

« Je me rappelle que pendant le match, à la 80e minute, tout le monde se lève et chante, c’est comme une fête. La connexion avec l’équipe est toujours là. Cette compétition est un peu notre compétition, c’est une manière d’en profiter. C’est très intelligent de la part de nos supporters de profiter du moment présent, car tu ne sais pas ce qui se passera à l’avenir. Cette mentalité de profiter de chaque match, c’est important en tant que joueur, équipe et supporter. »

La prestation face au Slovan Bratislava

« On a démarré la Champions League avec des améliorations par rapport aux premiers matchs de championnat. On a amélioré cela et on a montré que si si on était connectés, ça pouvait être difficile pour l’adversaire. Mais dès les premiers matchs de compétition en France, je suis content. Je pense qu’on mérite plus de points. On peut améliorer notre prestation, mais c’étaient de bonnes prestations. »

Quel type de match face au Stade Brestois (PSG TV)

« Un peu comme ce que l’on a eu ces dernières années. C’est un entraîneur différent mais c’est le même staff qu’Éric Roy. Ce sera difficile. Ils font beaucoup de centres et cherchent à gagner les deuxièmes ballons. Ce sera quelque chose d’un peu différent de d’habitude, mais ce sera une excitation particulière pour nous d’être aussi loin des premières places. C’est une motivation pour l’équipe. J’espère voir une bonne prestation et gagner les trois points. »

Un hommage à Éric Roy

« Demain, ce sera un très beau match. C’était une personne très différente, il a montré que peu importe son état de santé, il était prêt à surmonter ça. Il ne sera pas là mais il sera avec nous, j’espère que ce sera un jour spécial. On va jouer de la meilleure manière possible pour rendre hommage à cette personne. Il va nous manquer, c’est comme ça la vie, il faut continuer. Il serait très heureux de voir cet hommage. »

Ce qu’il attend de Senny Mayulu

« La même chose que tous les joueurs. Cette année est un peu spéciale au niveau du temps de jeu parce qu’on a plus de joueurs. J’aime la rotation, mais c’est difficile de faire de la rotation quand tu joues un match par semaine. Ce que je peux dire de tous les joueurs, et spécialement de Mayulu, c’est sa capacité à s’entraîner de la meilleure des manières pour être prêt quand l’équipe aura besoin de lui. »

Montrer le même visage en Ligue des champions et à Brest

« J’étais très content de ce que j’ai vu lors des trois premières journées, malgré des résultats injustes. Je pense qu’on mérite plus de points. Quand tu ne gagnes pas trois matchs consécutifs, il y a des choses à améliorer. On a amélioré des petits détails, notamment sur l’aspect défensif. L’équipe est prête à surmonter cette situation, à laquelle nous ne sommes pas habitués. Améliorer notre prestation, c’est une motivation pour les deux prochains matchs, à Brest et Marseille. On a besoin de points et d’être à côté des premières équipes. Les trois points seront très importants demain. »

Est-il satisfait de la concurrence en défense ?

« Ce sera une rotation dans toutes les lignes et à tous les postes. Si tu dois analyser un peu l’équipe, c’est la plus équilibrée que j’ai eue en tant qu’entraîneur. S’il y a des blessés, quel que soit le poste, j’ai des solutions de très haut niveau pour surmonter ça. L’année dernière, pendant un moment, on a eu beaucoup de blessés au milieu et on avait été en difficulté. Cette année, s’il y a trois joueurs blessés dans la même ligne, on aura des solutions pour surmonter ça. La condition générale de cette équipe et les possibilités sont positives. »

Les axes d’amélioration en défense

« Vous êtes très intelligents, vous devez savoir clairement. Je ne vais rien annoncer. Mais si on analyse le match, ce sont des petits détails. Vous avez beaucoup de moyens pour savoir et juger. Il y a toujours des petites choses à améliorer. Même quand on gagnait tous les matchs, j’ai toujours dit qu’on pouvait encore s’améliorer. Alors imaginez quand tu ne gagnes pas les trois premiers matchs de championnat. Tu peux t’améliorer, bien sûr. »

Le discours porté sur le collectif par les joueurs du PSG nommés au Ballon d’Or

« C’est une évidence. Tout le monde sait que le PSG joue en tant qu’équipe. Nous aimons avoir différents joueurs qui peuvent gagner ce trophée individuel, mais c’est le collectif, c’est notre idée du football. Il ne faut rien changer par rapport aux deux dernières années. C’est la continuité : savoir que si tu joues en tant qu’équipe, il y a différents joueurs qui méritent de gagner ce Ballon d’Or. Il y a plusieurs joueurs du PSG qui peuvent gagner de manière juste ce trophée. C’est positif pour nous. »

La convocation du jeune gardien Adam Mouak face au Slovan Bratislava

« Il y a des joueurs comme lui et Arthur (Vignaud) qui sont normalement avec nous quand il y a de petites blessures. On est toujours ouverts quand on voit les joueurs avec les Espoirs. Cette semaine, David Boly s’entraîne avec nous et il s’entraînera avec nous le reste de la saison. On doit avoir cette connexion. C’est difficile d’être un joueur de l’équipe première, mais on est toujours ouverts pour profiter de leurs qualités. »

La stratégie avec le troisième gardien de but

« Avec Luis Campos, on veut avoir des possibilités. C’était Renato (Marin) l’année dernière. Il jouait avec nous et les Espoirs l’année dernière et maintenant il joue avec la responsabilité de jouer beaucoup de matchs. C’est la même chose pour Alessandro Longoni, il est avec nous. C’est important qu’il joue parce que s’il fait seulement les entraînement avec l’équipe première, il gagne de l’expérience. Mais jouer à son âge, on considère que c’est très important. Après cela, on regarde les performances de Renato Marin (prêté au CD Nacional) et de Longoni avec les Espoirs ou les U19. On est ouverts à tous, je suis très content des trois gardiens que j’ai, mais je veux encore améliorer chaque poste, même avec les gardiens. Un gardien au PSG ne peut pas être calme et attendre qu’on joue bien. Il faut toujours s’améliorer. Un professionnel de haut niveau doit toujours montrer qu’il est prêt. »

La montée en puissance de Dro Fernandez

« Avec Dro, la première chose que je peux dire, c’est que c’est très positif. C’était important de l’avoir signé l’hiver dernier pour qu’il ait un temps d’adaptation plus rapide. Les débuts sont toujours difficiles quand tu changes de pays et de ville. Il a seulement 18 ans, mais s’adapte parfaitement à ce qu’on cherche en tant que milieu et attaquant. Il a eu cette opportunité en Ligue des champions parce qu’il le mérite. Quand il est entré en jeu, il était bien aussi. Je suis content, il a beaucoup de qualités, il est encore très jeune. S’il mérite de jouer, il va jouer. C’est ce qu’on cherche avec tous les joueurs, quel que soit leur âge. »

Son regard sur les prestations d’Illia Zabarnyi

« C’est normal. Si vous vous souvenez, c’est normal. Il y a toujours des critiques au PSG. Si vous gagnez 6-1, il y a quand même des critiques sur le gardien, sur le central droit, sur le milieu ou sur l’attaquant qui ne marque pas. C’est très positif qu’il y ait du bruit, ça veut dire qu’on est dans un grand club. Je me rappelle des critiques contre Barcola, Dembélé, Luis Enrique ou Doué. C’est normal. Je pense que c’est juste que ce soit comme ça. On doit valoriser le fait d’être l’un des meilleurs clubs au monde. l’exigence qu’il y a envers toi à l’extérieur, il faut savoir que tu peux t’améliorer. Il faut que tu sois encore meilleur. Mais je suis très content de mes trois gardiens, de mes centraux et de mes attaquants. Pendant une saison, il y a des hauts et des bas avec tous les joueurs. C’est une condition normale dans une équipe. »