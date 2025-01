A la veille de la 18e journée de Ligue 1 (samedi, 17h sur BeIN Sports) et du déplacement sur la pelouse du RC Lens, le PSG a tenu sa conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour Luis Enrique de répondre aux questions des journalistes.

La dynamique du moment (PSG TV)

« Le plus important c’est d’être prêt pour chaque match. Ce que je vois à l’entraînement est très positif, on veut continuer sur cette bonne dynamique. Ce sera le troisième match contre Lens cette saison. Je peux dire que les matchs ont toujours été très difficiles. L’ambiance est toujours spectaculaire dans leur stade ».

La satisfaction de Luis Enrique

« Sincèrement, l’équipe est actuellement dans l’un des meilleurs moments de sa saison par rapport à ce que je vois aux entraînements ».

Le PSG déjà champion ?

« Marseille est à sept points de nous, Monaco à dix. Le calendrier est très exigeant. Il y a encore beaucoup de matchs à gagner pour être champion ».

Nuno Mendes perturbé par les négociations pour sa prolongation ?

« Non, je le trouve sur la même ligne que d’habitude. Il est très bien, comme d’habitude ».

Le match face au RC Lens

« Le premier match, je me souviens d’une équipe qui pressait beaucoup. En Coupe, ils étaient plus dans une attitude d’attente avec un très bon travail défensif. Demain, ce sera de nouveau difficile. De plus dans un stade particulier, avec une belle ambiance […] Je crois que demain nous verrons un très beau match entre Lens et le PSG. Ce sont des matchs intenses et difficiles ».

Un turnover avant la Ligue des Champions ?

« Il faut jouer au football, il n’y a rien à protéger, il faut prendre du plaisir »

Un mot sur une éventuelle présentation de Kvaratskhelia ?

« Je n’ai rien à dire ».

La forme de Bradley Barcola

« Bradley se comporte comme d’habitude. Je suis d’accord, le foot n’est pas la chose la plus importante dans la vie. C’est la chose la plus importante parmi les choses les moins importantes de la vie. Parfois, on peut être à un niveau inférieur. Bradley, je le trouve comme d’habitude. Il a retrouvé le chemin du but, il a délivré des passes décisives. Je suis très content de ses progrès depuis l’année dernière. Les joueurs peuvent avoir des hauts et des bas. Rien n’est linéaire ».

Un repositionnement de Bradley Barcola à droite ?

« Je suis ouvert comme d’habitude à toute possibilité au sein de l’équipe. Bradley est un joueur qui peut jouer sans aucun doute aux trois positions possibles: couloir gauche, couloir droit, et aussi comme numéro 9. Il a une polyvalence en attaque, ça me plaît. L’objectif est de continuer d’utiliser les joueurs en fonction des intérêts de l’équipe ».

Axel Tape droitier, donc plus utilisé ?

« On peut jouer avec deux centraux gauchers. C’est un peu cliché de dire ça qu’il faut deux centraux avec un pied différent. On est moins surpris avec deux centraux droitiers. Il n’y a aucun problème dans la planification de l’équipe ».

A propos des coups de pieds arrêtés

« Toute possibilité de marquer un but est essentielle. Il faut utiliser tous les arguments: couloir, axe, centres, tirs, coups de pied arrêtés. Je ne limite pas les joueurs ».

Luis Enrique à propos de sa fille décédée

« C’est plus facile que ça en a l’air. J’ai un souvenir incroyable parce que ma fille adorait les fêtes. Je suis sûr qu’elle continue de faire la fête. Je me souviens d’une photo incroyable avec elle en finale de la Ligue des champions à Berlin, où elle plante un drapeau du Barça. J’espère qu’elle pourra faire la même chose pour le PSG. Elle sera là de façon spirituelle. J’ai la volonté de continuer avec ce que la vie me donne. On aime tous les bonnes choses. Dans la vie, il faut aussi savoir surmonter ce qui ne nous plaît pas et les malheurs ».

Une dynamique positive avant la Ligue des Champions

« La dynamique est positive. On préfère arriver en Ligue des Champions avec une victoire. On ne fuit pas la situation, on est plongés dedans et c’est dû à notre performance. Mais nous sommes tout à fait préparés et optimistes par rapport à ce qui arrive ».

Les choix à faire pour ses titulaires

« Ce sont des raisons diverses. Si j’ai six joueurs d’attaque. Si j’en vois complètement on fire à l’entraînement, ils jouent plus de matchs. Si je vois une forme d’égalité entre eux, j’opère un turn-over. Je veux que l’équipe soit solide, compacte, que les joueurs gagnent de la confiance avec la rotation. Je vois que les joueurs, depuis trois ou quatre semaines, qu’ils sont presque tous capables de jouer. Avec de la concurrence, les joueurs ont un rendement plus élevé ».

Le forfait d’Ousmane Dembélé

« Je ne sais pas (quand les deux joueurs reviendront, ndlr). Marquinhos va très bien, mais il n’a pas pu s’entraîner avec nous. Il ne faut pas prendre de risque. Ousmane a un virus, à présent. Il ne pourra pas être aligné demain ».

Le mercato

« On ne peut pas recruter de façon illimitée, il y a le fair-play financier à respecter. Pour qu’il puisse y avoir des arrivées, il faut des départs. Dans un temps donné, l’objectif est que nous puissions dire qu’il y a deux joueurs par poste et que tout le monde puisse jouer ».

A propos de Presnel Kimpembe

« Je suis enchanté et j’ai vraiment ce désir qu’il récupère son meilleur niveau. Je considère qu’il n’est pas encore à un niveau suffisant pour être en compétition. Après presque deux saisons de blessures, j’adorerais l’avoir, compte tenu de ses qualités de leader. Mais c’est difficile à expliquer sans que ce soit mal interprété. Aucun entraîneur ne voudrait utiliser un joueur qui ne soit pas dans les meilleures conditions. Quand ils sont dans les meilleures conditions, on les fait jouer. Ce sont les circonstances qui parlent. Aujourd’hui, c’est ce que je vois ».

A propos de Vitinha

« Vitinha a le même rôle que la saison dernière. Le rôle d’un joueur clé, c’est un joueur important. Pour moi, c’est un joueur de très haut niveau. L’évolution de l’équipe, de Vitinha, je considère qu’elle est très positive. J’aime ce que je vois. Au-delà du fait qu’il marque plus ou moins de buts. Ses performances depuis cette saison et la saison passée, il est vraiment au plus haut niveau. Qu’il continue ainsi. S’il peut améliorer les stats, c’est encore mieux. C’est un joueur vital ».