Avant d’affronter l’OGC Nice en Ligue 1 ce samedi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, le club parisien se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi après-midi (17h15 sur Ligue 1+). L’occasion pour le champion de France de conserver son fauteuil de leader et de poursuivre sa série de victoires. À la veille de ce match face aux Niçois, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

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Comment va le groupe ? (PSG TV)

« C’est une semaine où on s’entraîne l’après-midi pour faciliter le retour des joueurs. Aujourd’hui, les derniers joueurs arrivent, comme Pacho, Dro, Hakimi et Mocha (Safonov). Les joueurs sont de retour et c’est le moment de retrouver la dynamique du club et de voir l’état de chaque joueur individuellement. Il faut voir le nombre de minutes qu’ils ont jouées durant la trêve. »

Le retour à la compétition jusqu’à la trêve hivernale (PSG TV)

« On a prévu de voir la photo générale pour contrôler cela. Il y a ce que tu planifies et les autres choses qui se passent durant les matchs. On doit tout le temps s’adapter. C’est beau de jouer les quatre compétitions, surtout la Coupe intercontinentale, de faire ses débuts en Coupe de France et continuer en Ligue des champions et en Ligue 1, avec les mêmes objectifs que lors des derniers matchs. »

Le match face à Nice (PSG TV)

« Ce sera difficile parce qu’ils sont dans un nouveau projet avec l’entraîneur Pantaloni. Il a réussi à Lorient l’année dernière. Ils sont dans un bon moment et ils n’ont perdu aucun match à domicile. C’est toujours difficile de jouer à l’extérieur, surtout après une trêve internationale. Mais c’est une motivation supplémentaire pour surmonter les difficultés. »

Le point sur le groupe

« C’est important pour nous de récupérer presque tous les joueurs après la trêve internationale. Il manque seulement Kvara et Longoni, mais le reste du groupe est prêt pour le prochain match à Nice. C’est une très bonne nouvelle. On est contents de récupérer la quasi-totalité des joueurs. »

La longévité de Marquinhos

« Il a 32 ans, c’est très jeune. Si l’on juge le niveau de Marquinhos pendant toutes ses années à Paris, c’est incroyable. Il représente parfaitement le rôle de capitaine. Il a tout fait et il est toujours performant. En tant qu’entraîneur, c’est un vrai plaisir d’avoir un joueur avec cette expérience et cette ambition. »

Le nouveau statut international de Mayulu change-t-il quelque chose ?

« Pour moi, ça ne change rien. Les décisions que prennent les sélectionneurs ne changent rien à ce que je pense de Senny Mayulu. Cette saison est particulière pour lui, parce qu’il a su surmonter le fait de ne pas être dans l’équipe pendant une période d’un ou deux matchs. Mais c’est une nouvelle situation pour la majorité des joueurs. Il a montré son caractère et sa capacité à surmonter cela. Je suis très content qu’il ait montré cela. Je n’ai aucun problème à prendre des décisions, mais je n’ai pas non plus de problème à changer mon opinion. Si je vois qu’un joueur comme Senny Mayulu a changé et s’est amélioré, je suis particulièrement content de le voir en équipe nationale. »

Va-t-il prendre son temps pour le retour à la compétition de Dembélé ?

« Le plus important quand je parle d’Ousmane Dembélé, c’est de voir s’il a le sourire, comme toujours à l’entraînement. S’il a envie de s’entraîner et de profiter de l’entraînement, c’est la meilleure manière de savoir s’il est prêt. Pendant cette semaine d’entraînement, c’est un Dembélé prêt. Je suis particulièrement content parce qu’il a beaucoup d’influence dans l’équipe. En tant que supporter de football, voir Ousmane Dembélé sur le terrain est un vrai plaisir. »

Comment gère-t-il les joueurs qui ont moins joué avec l’équipe nationale, comme Zaïre-Emery ?

« Ça dépend de chaque joueur. Je cherche à parler avec tout le monde. Ce sont des choses normales. Quand il y a de bonnes nouvelles, c’est plus facile à accepter. Le problème survient lorsque les choses ne sont pas positives. Mais Warren a montré une maturité d’un niveau élevé. Il est très important pour l’équipe, il l’a été et il le sera encore. En équipe nationale, avec un nouveau sélectionneur, c’est normal d’avoir différents moments pour les joueurs. Je vois Warren comme d’habitude, prêt pour aider l’équipe demain. C’est important de savoir que la période de sélection est terminée jusqu’en mars, et c’est le moment d’aborder des compétitions importantes pour nous. C’est un très bon moment pour nous. »

A-t-il peur que la trêve casse la bonne dynamique du PSG ?

« C’est toujours un moment particulier. Je n’aime pas ce moment. Aujourd’hui, il y a quatre joueurs qui font leur retour. Il faut voir l’état d’esprit pour disputer un match difficile contre Nice, qui n’a pas perdu à domicile cette saison. On connaît la difficulté de jouer à l’extérieur. C’est un beau défi à relever. »

Comment va-t-il gérer le temps de jeu de ses joueurs jusqu’à la trêve hivernale ?

« Sur les huit matchs entre les deux trêves, quatre titulaires étaient absents. Tous les joueurs sont prêts et ont envie de profiter de chaque minute. C’est ça, le PSG, une équipe différente. Je suis pleinement satisfait de ce que j’ai vu lors des derniers matchs. J’espère voir la même chose. Je ne sais pas quels résultats nous obtiendrons, mais je veux voir la même mentalité et la même capacité à surmonter les problèmes. »

Les nombreux changements d’entraîneurs en Ligue 1 durant la trêve

« C’est une profession à haut risque. À chaque fois qu’un entraîneur part, c’est un moment triste, mais c’est aussi un moment heureux pour le staff qui arrive. C’est comme ça la vie, le yin et le yang. C’est une profession dans laquelle à chaque fois que les choses ne marchent pas, tu vas être la personne qui paie pour cela. Il faut l’accepter. On est habitués à cela. »

Des nouvelle de Désiré Doué

« Tout le monde est prêt. Il s’est entraîné hier et il se sent bien. Il faut anticiper l’enchaînement de matchs qu’on aura. En tant qu’entraîneur, c’est important de connaître les informations sur chaque joueur, la fatigue de ceux qui reviennent et le nombre de minutes qu’ils ont jouées. Il faut prendre en compte tout cela pour aligner la meilleure équipe pour le match de demain. Gagner les trois points, c’est l’unique objectif que l’on a, parce qu’on a besoin de résultat. »

Est-ce plus difficile de gérer son groupe après une trêve internationale ?

« C’est comme à chaque fois qu’il y a une trêve internationale, ça ne change rien. Quand on récupère des joueurs pendant la trêve, c’est un peu plus facile. On peut savoir le temps de jeux que peuvent avoir les quatre joueurs qui font leur retour. Quand ils jouent beaucoup, c’est un problèmes, mais quand ils ne jouent pas, c’est également un problème. Il faut gérer de manière individuelle toutes ces informations. Mais on est habitués. On est tranquilles et calmes. Le plus important est de savoir que les joueurs qui joueront demain seront prêts. »

La liberté de ses joueurs sur le terrain

« Durant le match, chaque joueur doit prendre des décisions. À leur niveau, ce sont des spécialistes. Dans la manière dont on joue, c’est avec beaucoup de mobilité. Savoir gérer correctement cette mobilité est très difficile, parce que tu bouges partout mais tu dois savoir que lorsque tu perds le ballon, tu dois presser et être bien positionné pour presser le ballon et le joueur, mais aussi savoir qui doit presser et qui doit défendre. C’est ouvert, mais en même temps fermé. C’est prévisible pour nous, mais imprévisible pour les adversaires. C’est la clé. Ce n’est pas facile et il y a beaucoup d’équipes qui ont ajouté la mobilité dans leur jeu. On a pu voir d’autres grands clubs qui bougent autant que nous sur le terrain. Mais comprendre le type de mobilité que tu dois avoir avec le ballon et sans le ballon, c’est un autre discours. Dans le football actuel, tout le monde est attentif sur notre manière de jouer. On doit tout le temps prendre des décisions, avec le ballon particulièrement. Mais quand tu dois presser sans le ballon, tu dois connaître ta tâche défensive. Ce sont des choses que chaque joueur doit prendre de manière individuelle. C’est pour cela qu’ils jouent au Paris Saint-Germain : être à un haut niveau dans tous les aspects du jeu. »

Sa réaction à l’annonce de la convocation de Senny Mayulu en équipe de France A

« J’étais très content. Il a joué quelques minutes et il a très bien fait. J’étais très content. Il faisait partie des Titis quand je suis arrivé. Ça a été difficile de déterminer son poste au début, mais après trois ans, je peux dire qu’il peut jouer partout. Pour moi, il est plus un attaquant, mais il peut s’adapter au poste de latéral et au milieu. Mais si je dois choisir où il est le plus à l’aise, je dirais en attaque. Il peut frapper avec les deux pieds et il a une bonne qualité de frappe. C’est un joueur fort, avec beaucoup de caractère et un physique spécial. On ne dirait pas, mais il est très puissant. Et surtout une mentalité très forte. Je suis très content et j’espère qu’il sera encore plus important en club. Je suis content qu’il soit déjà international. »

Sa décision la plus facile et la plus difficile depuis son arrivée au PSG

« Il y a beaucoup de décisions à prendre. À chaque fois que vous êtes excités, ce sont les plus difficiles. Cette année, il y a eu un moment qui était pour moi difficile, c’est quand tu dois laisser trois joueurs en dehors du groupe, alors qu’ils ne méritent pas être dehors parce qu’ils ont la bonne mentalité. C’est difficile mais je l’accepte. Je pense toujours à ce qui est le mieux pour l’équipe. Si tu veux être entraîneur, tu dois accepter le risque d’être licencié si ton équipe perd. Tu dois prendre des décisions difficiles. »

La progression de nombreux joueurs sous le maillot du PSG

« En tant que staff, nous cherchons à améliorer tous les joueurs, mais c’est impossible. Il y a pas assez de minutes pour tous les joueurs et tu dois tout le temps choisir . Ce qu’on cherche à trouver, ce sont des joueurs qui veulent jouer le prochain match comme si c’était le match le plus important de leur carrière. C’est difficile parce que c’est impossible. Tout le monde sait qu’un match de Ligue 1 est moins excitant qu’un match de Ligue des champions ou une finale de Coupe de France. Il faut chercher à être prêt tout le temps et être motivé. Motivé est le mot clé. Il faut trouver la motivation dès que le réveil, en venant au Campus. Il faut chercher à trouver cela tout le temps. C’est le plus important pour moi. Pour chercher à gagner à Nice, il faut avoir onze joueur qui pensent que c’est un match très important. Si tu penses que tu peux jouer à 50 %, on est morts et il y aura la défaite. Ça ne veut pas dire que tu dois aligner le joueur avec le plus de qualités, ça ne marche pas comme ça, ce n’est pas Football Manager. Tu ne mets pas les onze meilleurs joueurs et tu gagnes, non. Demain, la question sera qui est le plus motivé pour jouer ce match. Mais les joueurs sont tous des menteurs. Ils vont tous dire : ‘Je suis prêt’. Après ils doivent le montrer sur le terrain. Je rigole un peu, mais ce sera la difficulté demain de savoir qui sera le plus motivé à jouer contre Nice. C’est la question que je dois poser à mes joueurs. »