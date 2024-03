Luis Enrique : « PSG / OGCN ? C’est une finale ! »

Le PSG reçoit l’OGC Nice ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3) au Parc des Princes pour le compte des quarts de finale de Coupe de France. L’occasion pour Luis Enrique de se rendre en conférence de presse d’avant-match aujourd’hui.

Le contrôle du match (PSG TV)

« C’est difficile. Dans une compétition où tu sors ou tu restes, ce sera un match fou« .

Les tirs au but (PSG TV)

« L’entraîneur des gardiens fait son travail avec les gardiens, dont les penalties. La semaine dernière, nous avons travaillé les tirs au but cette semaine mais aussi avant la Real Sociedad. C’est avant tout mental et c’est impossible d’entraîner les joueurs dans les conditions d’un match. J’espère que nous n’irons pas jusque là« .

Son homologue niçois, Francesco Farioli

« C’est un entraîneur très jeune mais très bien préparé. Ils ont fait deux tiers du championnat à un très haut niveau. Ils ne perdent pas le ballon, pressent bien« .

Une revanche face à l’OGC Nice ?

« Non, il n’y a pas d’esprit de revanche. C’est notre seule défaite en championnat et il y a cinq semaines, c’était notre adversaire direct en L1. C’est une équipe très bonne sans ballon et exceptionnelle sans ballon. Elle a encaissé le moins de buts avec Brest. Ce sera difficile mais on a la chance de jouer à domicile. C’est un match attrayant mais on ne ressent pas le sentiment de revanche« .

Ce match de CdF, une finale !

« Ce sont des compétitions différentes. C’est une compétition très attrayante, c’est pareil dans tous les pays. Ce sont des compétitions centenaires qui plaisent beaucoup aux supporteurs. On va le prendre comme une finale parce que c’est une finale« .

La comparaison entre la L1 et le choc Manchester City / Liverpool

« Liverpool ne joue pas en Ligue des Champions. Par chance, Liverpool n’y est pas. Manchester City est le champion en titre. Bien sûr j’ai vu le match qui était de très haut niveau avec deux entraîneurs uniques. Avant d’arriver ici, je pensais que la Ligue 1 était facile mais c’est tout le contraire. Il y a un très haut niveau individuel et de proposition des entraîneurs. C’est une ligue avec un haut niveau de compétitivité« .

L’absence de Marquinhos

« Je n’ai pas d’informations additionnelles. Il n’y a rien de très inquiétant, ni de grave. Il aurait pu jouer contre le Real Sociedad mais tant qu’il ne sera pas à 100%, il n’y aura pas besoin de prendre de risques« .

La gestion des temps de jeu, notamment pour Ousmane Dembélé

« On étudie chaque petit détail pour les joueurs individuellement. Tous les matchs sont importants, comme les matchs de demain ou en Ligue des Champions. Ousmane n’a pas de problème, il est à disposition de l’entraîneur. Il faut contrôler le temps de jeu pour les joueurs très explosifs comme Dembélé ou Mbappé. Ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques. Ça implique de les faire jouer plus ou moins de minutes« .

L’utilisation d’Ousmane Dembélé face à la Real Sociedad

« C’est un concept basique. En tant qu’entraineur, il faut tes meilleurs joueurs touchent le ballon. La Real Sociedad pressait avec six joueurs au centre et libéraient les couloirs. ça a créé de la supériorité. Il faut placer les meilleurs joueurs où sont les espaces« .

La confiance de ses dirigeants pour le cas Mbappé

« Depuis que je suis arrivé, depuis ma première réunion avec Luis Campos et depuis que je connais le président (Nasser Al-Khelaïfi ; Ndlr), j’ai toujours senti une confiance totale, le soutien. Le projet est un peu nouveau pour le club, différent des entraîneurs antérieurs, avec beaucoup de jeunes joueurs. L’idée est de voir que nos supporteurs nous suivent et trouvent qu’on joue bien. Je passe un bon moment en termes personnels, en tant qu’entraîneur et c’est comme ça qu’on doit mener un projet footballistique« .