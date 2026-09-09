Luis Enrique : « Quand je vois cet Ousmane Dembélé, c’est un vrai plaisir »

Le PSG a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions avec son très large succès contre le Slovan Bratislava (6-1). Luis Enrique a salué la performance d’Ousmane Dembélé.

Ce soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG n’a pas fait dans la dentelle pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Slovan Bratislava (6-1). Les Parisiens ont offert un très beau spectacle à leurs supporters et ont parfaitement lancé leur saison de Ligue des champions. À l’issue de la démonstration de ses joueurs, Luis Enrique a salué la performance d’Ousmane Dembélé.

« Je profite de le voir tous les jours avec cette ambition »

« Je suis spécialement content de ce que j’ai vu dans les premières minutes, la connexion entre les joueurs et les supporters. L’ambiance était incroyable comme d’habitude, mais c’est une chose que je voudrais souligner. Je pense qu’aujourd’hui, sans le ballon, on a fait un très bon boulot. Ça montre que l’on ne laisse pas de temps à notre adversaire, lance le coach du PSG au micro de Canal Plus. On a très bien joué. On a vu tout ce que Ferran Torres peut nous ramener ? Aujourd’hui, je pense que le joueur qui m’a encore plus surpris, c’est Ousmane Dembélé. Quelle intensité avec et sans le ballon, comme d’habitude. Je l’ai piqué ? Non, non, c’est lui. Quand je vois cet Ousmane Dembélé, c’est un vrai plaisir. Je profite de le voir tous les jours avec cette ambition qu’il a montrée ces trois dernières années. »