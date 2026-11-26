Luis Enrique : « Quels que soient les joueurs, on aurait été en difficulté »

Après le match nul du PSG face à l’AS Roma (2-2), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a salué la belle performance de l’équipe de Gian Piero Gasperini.

En l’absence de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a connu des difficultés offensives lors du match nul face à l’AS Roma. Mais après la rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, ne s’est pas montré inquiet et a salué la prestation de l’équipe de Gian Piero Gasperini, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Était-ce le match le plus difficile de la saison ?

« Sans aucun doute ! Le match le plus difficile de cette saison, toutes compétitions confondues, et je suis content du résultat. Je ne sais pas qui méritait le plus de gagner. C’est la première fois que je jouais contre Gasperini et c’est un entraîneur très fort. Vous ne regardez que le résultat mais Rome méritait de gagner contre le Real Madrid (3-4), contre Manchester United (2-3) et peut-être ce soir. »

Est-il inquiet par l’inefficacité offensive ?

« C’est le mérite de la Roma. Quels que soient les joueurs, on aurait été en difficulté. Quand une équipe presse de cette manière avec cette mentalité, c’est très difficile. Il faut surmonter ce type de pression. C’est très compliqué. Rome mérite plus de points que ceux qu’il avait (…) La pression de la Roma est constante, il n’y a pas de relâchement. J’en avais parlé hier (ce mardi) aux joueurs. On aurait rencontré des difficultés avec n’importe quelle composition de départ. »

La montée en puissance de Zabarnyi

« Il a été presque parfait, très physique, très beau avec le ballon. C’est difficile de changer la mentalité quand on pense quelque chose d’un joueur. Il a débuté de manière brillante. Je suis très content vu son âge (24 ans) du niveau qu’il a. »

Avec les blessures, est-il plus prudent avec les joueurs ?

« Bien sûr ! Pour les joueurs qui ne sont pas à 100 %, il y a un risque. C’est pour cela que j’ai sorti Nuno Mendes. Pour Ousmane, quand on joue tous les trois jours, il faut faire attention. Pareil pour Marquinhos. »

Ce qu’il a manqué pour la victoire

« Le match a été très ouvert tout le temps. On a eu la possibilité de fermer le match mais il y a eu le pénalty. Je n’ai aucune critique à formuler à mes joueurs. C’était très difficile, plus que ce que l’on affronte d’habitude. »