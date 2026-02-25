Luis Enrique reconnait que le PSG a souffert contre Monaco

Ce mercredi soir, le PSG s’est fait peur en concédant le nul contre Monaco mais a assuré l’essentiel en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le PSG a été en difficulté ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes face à Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Dominé par les Monégasques et mené à la pause, le club de la capitale a dû attendre l’expulsion de Coulibaly pour revenir dans ce match et le retourner en six minutes avec des buts de Marquinhos et de Khvicha Kvaratskhelia. Alors qu’il maîtrisait à 11 contre 10, le PSG s’est fait peur en fin de match avec l’égalisation monégasque et une dernière action passée de peu à côté pour les visiteurs. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique n’a pas caché que son équipe avait souffert.

« Nous savons que pour continuer en Ligue des champions et pour la gagner, il faut avoir de la souffrance »

« J’ai aimé ce que j’ai vu ce soir ? C’est une question piège, qu’est-ce que tu en penses ? Non, je n’aime pas quand il y a de la souffrance à ce niveau. Je n’aime pas ça mais c’est le football. On a eu un calendrier incroyable en Ligue des champions, on a continué dans les barrages avec Monaco, qui est une vraie équipe et une belle équipe. C’est la souffrance dans la Ligue des champions, il faut l’accepter. Je pense que la première mi-temps, on a été très imprécis. En deuxième mi-temps, on a contrôlé tout le match, on a marqué les deux buts, c’était le résultat parfait. Mais dans la dernière action, on a encore encaissé un but, ça a changé et ça a été dangereux. Mais, on est content. Nous savons que pour continuer en Ligue des champions et pour la gagner, il faut avoir de la souffrance. Et nous sommes experts là-dessus. Le PSG peut retrouver le niveau de la saison dernière ? C’est une question que tu dois poser à nos adversaires. Tu verras ce qu’ils te répondent. Que c’est difficile ? Non, que c’est très très difficile de jouer contre nous. »