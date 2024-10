Luis Enrique refuse de s’exprimer sur Ousmane Dembélé

Pour son deuxième match de Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’Emirates Stadium contre Arsenal (2-0). Les Parisiens n’ont pas été assez dangereux face à des Gunners inspirés.

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’Emirates Stadium contre Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-0). Les Parisiens se sont logiquement inclinés, même s’ils ont eu la possession du ballon, en n’arrivant pas à se montrer dangereux dans la surface anglaise. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique n’a pas été très loquace, notamment quand il a été interrogé sur l’absence d’Ousmane Dembélé.

A voir aussi : LdC – Dominé, le PSG s’incline logiquement sur la pelouse d’Arsenal

« Je crois que le match, en termes d’intensité, a été très élevé avec un Arsenal très agressif, notamment sur le pressing, et un Arsenal dangereux qui nous a été bien supérieur en première période, dans chaque duel. Et à partir de 2-0, le match change. Ils ont été un peu plus haut et nous un peu plus bas sur le terrain. On n’a pas été à la hauteur, Arsenal était meilleur et ils l’ont mérité. » L’entraîneur du PSG n’a pas voulu évoquer l’absence d’Ousmane Dembélé ni s’il allait rapidement être réintégré. Questionné sur son cadre tactique, il a également refusé de s’épancher. « Non. Je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique parce que vous ne la comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses comme équipe. Mais je n’ai aucune intention d’expliquer ça. »