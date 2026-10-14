Luis Enrique regrette le relâchement de son équipe après le 3-0

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Manchester City (2-4). S’il a souligné la victoire de son équipe, Luis Enrique n’a pas apprécié le relâchement de ses joueurs après le 3-0.

Pour son deuxième match de phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplaçait à l’Etihad Stadium pour y défier Manchester City. Dans ce premier choc de sa saison européenne, le club de la capitale s’est imposé contre les Mancuniens (2-4). Après une première mi-temps de très très haut niveau qui l’a vu rentrer aux vestiaires avec un très beau 3-0, le double champion d’Europe s’est relâché dans les 45 dernières minutes et a vu Manchester City revenir dans le match sans réussir à renverser la tendance (2-4). Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a regretté ce relâchement coupable de ses joueurs.

« Je n’aime pas, en gagnant 3-0 à la mi-temps, le fait de penser que tu as gagné »

« À quel point j’ai été fier de mon équipe ? C’est difficile à dire parce qu’il y a eu des moments très différents dans le match. Je pense que la première mi-temps, on a montré ce que nous voulons faire en tant qu’équipe contre une belle équipe de City. On a été, je crois, beaucoup supérieur. Et je n’aime pas, en gagnant 3-0 à la mi-temps, le fait de penser que tu as gagné. Un match de ce niveau n’est jamais gagné. On a souffert en deuxième mi-temps, beaucoup, ils ont mérité de marquer plus de buts dans ce match et avec plus de malchance, on peut perdre ce match. Le match de Dembélé ? Ousmane, c’est Ousmane. C’est à vous, ce sont les journalistes qui parlent mal d’Ousmane. Ousmane est un joueur différent, un joueur qui aime jouer ce type de match. Et je pense que nous sommes une équipe, quels que soient les joueurs sur le terrain, qui aime ce type de compétition. Le match contre le Barça, l’opposition des deux meilleures équipes d’Europe ? Ce n’est pas important d’être les meilleures équipes en ce moment, c’est important d’être la meilleure équipe à la fin de la saison. »