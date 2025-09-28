Luis Enrique remercie les supporters du PSG

Après la razzia du PSG lors de la cérémonie du Ballon d’Or, les supporters parisiens ont pu célébrer les différents vainqueurs dont Luis Enrique.

Lors de la victoire face à l’AJ Auxerre ce samedi (2-0), les supporters du PSG ont pu célébrer le vainqueur du Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé, dans un Parc des Princes incandescent. Mais le numéro 10 parisien n’a pas été le seul à recevoir une récompense durant cette 69e cérémonie du Ballon d’Or. En effet, Luis Enrique a reçu le Trophée Johan Cruyff, récompensant le meilleur entraîneur de la saison 2024-2025.

« Merci pour le tifo ! Inoubliable »

Entré dans le coeur des supporters après cette saison historique réalisée par les Rouge & Bleu, le coach parisien a été célébré comme il se doit au Parc des Princes. Un tifo a notamment été érigé en son honneur, le représentant avec tous les trophées gagnés en 2025 (Ligue 1, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe de France et Trophée des Champions) et la fameuse phrase « vous ne pouvez pas comprendre », en référence à une interview accordée à Canal Plus après une défaite contre Arsenal (2-0) en C1. Peu actif sur les réseaux sociaux, Luis Enrique a profité de cette occasion pour remercier les supporters parisiens via son compte Instagram. « Merci pour le tifo ! Inoubliable. Merci aux supporters pour votre soutien. Vous ne pouvez pas comprendre! No tenéis ni p*** idea!! Hahaha. » En après-match, le technicien espagnol avait aussi été questionné sur les célébrations « La fête a été exceptionnelle. Ça a été très joli, c’est la première fois que je me vois en grand sur un tifo (sourires). »