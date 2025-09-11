Luis Enrique remplacé par Rafel Pol sur le banc contre Lens ?

Victime d’une chute à vélo durant la trêve internationale, Luis Enrique a été opéré de la clavicule. Il ne devrait pas tenir sa place sur banc lors de PSG / Lens. Son adjoint, Rafel Pol, devrait assurer l’intérim le temps que le coach parisien se soigne.

La trêve internationale n’a pas été de tout repos pour Luis Enrique. Le coach du PSG a vu deux de ses joueurs majeurs, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, se blesser et être absents pendant de longues semaines, alors que lui a été victime d’une chute à vélo qui lui a valu une fracture de la clavicule. L’ancien sélectionneur de la Roja a été opéré avec succès ces derniers jours et doit désormais suivre une période de convalescence.

A voir aussi : PSG – Luis Enrique blessé et opéré de la clavicule

Il devrait aussi faire la conférence de presse d’avant-match

Hier après-midi, les joueurs du PSG retrouvaient le chemin du Campus de Poissy pour préparer la quatrième journée de Ligue 1 avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens. Comme le rapporte AS, c’est Rafel Pol, son adjoint, qui a organisé la séance d’entraînement. Le quotidien sportif espagnol explique que Rafel Pol sera entraîneur par intérim jusqu’à ce que Luis Enrique se remette complètement de la fracture de la clavicule. AS indique que lors de la conférence de presse de veille de match, programmée samedi après-midi (13 heures), ce devrait être Rafel Pol qui répondra aux questions des journalistes. La principale préoccupation de Luis Enrique dès qu’il s’est blessé était de savoir si la fracture pourrait l’empêcher de travailler normalement au cours des prochaines semaines. Pour l’instant, en France, personne n’ose confirmer qu’il sera assis sur le banc lors de ses débuts en Ligue des champions, le 17 septembre contre l’Atalanta, car la blessure nécessite des soins permanents, conclut AS. L’Equipe confirme l’absence du coach du PSG à l’entraînement hier après-midi. Un entraînement durant lequel il n’y avait que trois joueurs : Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, conclut le quotidien sportif.