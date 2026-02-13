Luis Enrique répond aux propos de Dembélé après Rennes / PSG

Ce vendredi soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Rennes en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 (3-1). Luis Enrique a répondu aux propos d’Ousmane Dembélé.

En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Rennes pour tenter de prendre provisoirement cinq points d’avance en tête du championnat. Mais dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG a encore une fois pêché dans le dernier geste et a vu les Rennais être réalistes pour s’offrir une victoire de prestige (3-1). Les Parisiens pourraient perdre leur place de leader en cas de victoire de Lens contre le Paris FC demain soir (21h05). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a répondu aux propos d’Ousmane Dembélé avant de pointer du doigt le manque d’efficacité de son équipe.

« Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club »

« C’est incroyable parce que l’on s’est procuré beaucoup d’occasions, on a fait un expected goal de presque quatre buts mais on en a marqué qu’un. C’est incroyable, c’est le même expected goal que contre l’OM. Mais c’est un sport dans lequel il faut marquer des buts. On a manqué d’efficacité et on a perdu le match. Quarante-six ballons dans la surface, 22 tirs, c’est fou ? C’est fou mais ce n’est pas la première fois. Nous savons que c’est la manière dont on va perdre les matches. On est agacé, bien sûr, parce que cette ligue, c’est un championnat difficile. Il faut s’améliorer dans cet aspect, mais ce n’est pas facile. Nous savons que les joueurs peuvent mieux faire. Quand tu manques des chances très claires, c’est difficile de gagner un match. Dembélé a expliqué que certains joueurs avaient peut-être joué un peu personnellement. Est-ce qu’il y a eu des comportements qui ne m’ont pas plu ? Je ne joue pas à ce jeu-là. Quand un match se termine, les joueurs parlent du résultat en étant encore pleins d’émotions. Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Et je peux le garantir. On suit un chemin. C’est normal d’être énervé après le match. Je m’occupe de gérer le fait que l’équipe soit toujours au-dessus des individualités, et là-dessus il n’y a aucun doute. À partir du moment où ça change, c’est fini. Vous retenez que le manque d’efficacité ce soir ? C’est incroyable. Le football, c’est un sport dans lequel il faut être efficace pour gagner le match. Tu dois marquer des buts. Aujourd’hui, Rennes a fait un incroyable match. Ils ont marqué trois buts, ils ont mérité de gagner le match parce qu’ils ont marqué plus de buts que nous. Mais, je pense que l’on aurait mérité plus mais il faut féliciter l’adversaire et penser au prochain match. Un effet de décompression après la victoire contre Marseille ? Non, c’est très dur pour nous parce qu’on veut montrer à tous nos adversaires que nous sommes là. Mais quand tu es capable de faire et de perdre de cette manière, les adversaires pensent qu’ils peuvent aussi gagner. Maintenant, il faut aller à Monaco avec une chose différente dans l’efficacité. »