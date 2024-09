Luis Enrique répond fermement sur le cas Ousmane Dembélé

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour y défier Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse juste après Achraf Hakimi. Le coach parisien a évoqué la rencontre de demain, la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé, Mikel Arteta… Extraits choisis.

Mikel Arteta

« On a été coéquipiers une saison à Barcelone, même s’il était jeune à l’époque. J’ai de bons souvenirs de lui comme partenaire. Il a eu une grande carrière comme joueur, il a eu une fin de carrière avec beaucoup de succès. On n’a pas encore joué l’un contre l’autre depuis que nous entraînons tous les deux. Même si ce n’est que cinq minutes avant le match, j’aimerais bien parler avec lui et c’est un plaisir de pouvoir le saluer mardi. C’est l’un des meilleurs entraîneurs sur le marché actuellement, il a permis à Arsenal de redevenir un club qui gagne des titres. C’est un grand entraîneur et une grande personne. »

Les raisons de l’absence de Dembélé

« Je vais répondre et je dis que si quelqu’un ne respecte pas les obligations envers l’équipe et n’est pas prêt. Je considère que cette semaine est importante, que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleurs dispositions possibles. Je l’ai mis à l’écart et je veux le meilleur pour mon équipe. »

Le soutien de sa direction sur son choix d’écarter Dembélé

« Vous croyez vraiment qu’il est facile de créer une équipe en appuyant sur un bouton ? Non, il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100% engagé dans mes décisions, je suis 100% sûr de mes décisions. Mes décisions ne sont pas irréversibles. J’ai signé dans ce club pour faire une équipe avec une identité qui joue au football. Est-ce que j’ai été engagé pour gagner des titres et gagner la Ligue des champions ? Certainement pas. J’ai été engagé pour faire du mieux possible. J’ai le soutien de la direction, du directeur sportif, du président. Je suis ici pour créer une équipe et le faire aussi avec Ousmane Dembélé. »

Comment Ousmane Dembélé a pris la nouvelle

« Je n’ai rien à ajouter sur ce que j’ai dit précédemment. Vous avez déjà de quoi travailler, si vous voulez. Je suis honnête, mais je ne veux pas faire de cette affaire un feuilleton. Il n’y a pas de dispute entre nous deux, c’est totalement faux. Il y a un problème d’engagement du joueur envers l’équipe, mais pas de problème entre le joueur et l’entraîneur. »

A voir aussi : LdC – Ousmane Dembélé ne fera pas le déplacement pour affronter Arsenal

Arsenal

« Je pense que c’est l’une des meilleures équipes d’Europe actuellement. Avec le ballon, c’est une équipe tout près du top niveau européen, et sans ballon, ils sont très bons, je dirai même que c’est l’une des meilleures équipes du monde sans le ballon. C’est une équipe avec une vraie identité. On a des styles de jeu semblables, mais également différents. »

Son collectif

« Je pense que Mikel Arteta est sur le banc d’Arsenal depuis cinq ans et a renouvelé son contrat pour deux ans. Il doit faire des choix difficiles pour construire un effectif. J’essaye de parler à mes joueurs pour me connecter avec eux. Je n’ai pas de doute sur les saisons que j’ai faites. Parfois, j’ai des décisions difficiles à prendre, mais on est sur le bon chemin pour créer une équipe. Nous devons jouer avec la même intensité qu’Arsenal. »

La dépendance à Barcola et Dembélé

« Barcola, Lee, Kolo Muani Asensio, Désiré Doué, il y a de quoi marquer des buts et quel que soit le joueur, la dynamique est la même. J’ai vraiment foi en mon équipe. J’essaye de transmettre à mes joueurs la même identité et cela peu importe le joueur. »