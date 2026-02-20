Luis Enrique salue la résilience affichée par son équipe

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit le FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Avant de retrouver la Ligue des champions pour le barrage retour contre Monaco au Parc des Princes mercredi soir, le PSG affronte le FC Metz demain soir lors de la 23e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué cette rencontre contre les Messins, le turnover, les blessures, Ousmane Dembélé, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, le barrage aller de la Ligue des champions…

Le match contre Monaco (PSG TV)

« Le match contre Monaco, c’était très particulier la manière dont on a débuté. On a pris deux buts sur les deux fois où ils sont venus dans notre camp. Mais après analyse, je dois dire que c’était un très bon match, on a fait preuve de résilience. On perdait 2-0, on a raté un penalty mais on a continué de jouer de la même manière. Dommage de ne marquer que trois buts, je pense qu’on méritait d’en mettre au moins un de plus. »

Comment on travaille la force mentale de l’équipe (PSG TV)

« Il y a une force intérieure chez ces joueurs. Cette équipe est différente. On peut noter que ce sont de bonnes personnes et pas uniquement comme joueurs. C’est une autre force. Aussi, on perdait 2-0 et les supporters étaient encore derrière nous. »

Le match contre Metz

« On va gérer le match de Metz comme ce qu’il est, un match très important. Il faut mettre la pression sur Lens, gagner les trois points. Je ne me souviens pas d’un match contre le dernier du classement qui s’est déroulé sans problème. On a besoin de gagner le match donc il faut bien se préparer. »

La course au titre

« Lens en outsider, c’est mieux pour eux ? Je ne sais pas. Lens a montré que c’était une vraie équipe. Ils ont gagné de nombreux matchs, c’est motivant pour nous de les voir. On est dans la même trajectoire que les deux dernières années mais eux ont amélioré leur nombre de victoires. »

La blessure de Dembélé

« C’était un coup et je pense qu’on connait parfaitement les joueurs. Nous avons la mentalité de ne prendre aucun risque avec les joueurs. On cherche à gérer chaque joueur de la meilleure des manières. Mais les blessures font partie du football. »

Moins de rotation cette saison

« Ce qui a changé ma mentalité cette année par rapport aux dernières saisons, c’est le nombre de blessures. Je ne peux pas changer beaucoup de joueurs à cause des blessures. On cherche à gérer ça de la meilleure des manières. Cette saison, on a pratiquement trois absents sur blessures par match. »

La comparaison avec la saison dernière

« C’est difficile de comparer entre deux équipes ou entre deux saisons. Mais cette année a été particulière parce qu’on a débuté la saison presque sans entraînement. Je ne fais pas de problème, je ne cherche pas d’excuse là-dessus ou sur le nombre de blessés. Mais c’est comme ça quand tu es entraîneur du PSG. Mais c’est tellement particulier que tu ne peux pas faire tourner parce qu’il y a trois blessés en moyenne. Mais cette équipe a montré de la résilience. Cette résilience est une chose très difficile à avoir aujourd’hui et nous, on l’a. »

Le besoin de repos de Vitinha et Warren Zaïre-Emery

« Chaque fois que Vitinha joue, il est bon. Mais je cherche à donner du repos à mes joueurs, mais on a besoin de gagner les matchs. J’aimerais donner du repos à Vitinha et Warren mais je ne peux pas. »

Le niveau de jeu du PSG cette saison

« On est pas top niveau ? Vous voulez qu’on joue comme l’année dernière mais ce que vous voulez, c’est l’impossible. Selon moi, sur le dernier match, on perdait 2-0 en 20 minutes et on a gagné. On a joué de manière incroyable. Je note aussi comment l’équipe a continué de jouer malgré les difficultés. Je suis très heureux de ce que j’ai vu. »

Le manque d’efficacité sur penalty

« Je connais les stats parce que vous me les rappelez si elles sont négatives. Pas de problème, mais ce que je peux dire, c’est que c’est normal d’en rater. Ce qu’on cherche à avoir, c’est que beaucoup de joueurs peuvent les tirer. Dans les moments très difficiles des tirs au but, on a été là et on a gagné des finales. On n’a pas de spécialiste mais on a beaucoup de joueurs qui peuvent tirer : Vitinha, Ousmane, Nuno Mendes, Joao, Gonçalo Ramos, Hakimi, Lee. On a des petits problèmes en ce moment dans l’exercice mais on va surmonter ça avec la qualité des joueurs. »

À lire aussi : Le PSG et les penalties, un mal récurrent en Ligue des champions

Lucas Chevalier

« La mentalité et la manière dont les trois gardiens s’entraînent sont très bonnes. Je ne sais pas ce qu’il se passera dans l’avenir, mais je suis très content d’avoir trois gardiens d’un très bon niveau. »





