Luis Enrique salue les performances de Dro Fernandez et Akliouche

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG s’est amusé face au Slovan Bratislava (6-1). Une prestation saluée par le coach parisien, Luis Enrique.

Après quatre matchs sans victoire, le PSG voulait se servir de cette rencontre face au Slovan Bratislava pour retrouver de la confiance. La mission a été accomplie avec brio. Avec une équipe remaniée à certains postes, les Rouge & Bleu se sont largement imposés pour leur entrée en lice en Ligue des champions (6-1). Une performance saluée par Luis Enrique, en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

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Son regard sur la performance de Dembélé

« C’est l’Ousmane que nous connaissons et que nous avons eu ces trois dernières années. Quand on voit comment il presse et aide l’équipe, on est très content pour lui. Il n’avait pas besoin de jouer plus parce qu’il faut y aller de manière progressive avec lui. C’est merveilleux de voir un joueur de ce niveau pour l’entraîneur et l’amateur de football que je suis. »

La titularisation de Dro Fernandez

« C’est une récompense pour tous les joueurs qui débutent. Il n’a que 18 ans et c’est incroyable qu’il joue de cette manière déjà. Il n’y a aucune précipitation à avoir avec lui. On le connaissait avant qu’il ne vienne à Paris. »

Une victoire importante pour la confiance ?

« La confiance n’est jamais facile à avoir. Quand on n’a pas les bons résultats, elle manque. Vous étiez préoccupés après trois matchs sans gagner mais pour moi, c’était acceptable. Mais il faut accepter cette pression et le niveau d’exigence du club. »

La nouvelle titularisation d’Akliouche

« Il est l’un des joueurs qui s’adapte vite à ce que nous voulons parce qu’il défend beaucoup et a beaucoup de possibilités avec le ballon. Il fait des appels en profondeur. Je suis content de lui. C’est pour cela qu’il joue beaucoup. »

Pourquoi Doué et Kvaratskhelia sont restés sur le banc ?

« Il y a une seule personne qui choisit les titulaires. J’ai cherché les meilleurs joueurs pour ce match. Mais ce sont deux joueurs incroyables. Kvara peut gagner le Ballon d’Or cette année. Mais aussi Ousmane, Vitinha, Fabian et d’autres. Quand Ousmane a marqué, le public a chanté ‘Et Ousmane Ballon d’Or’. C’est une chanson que l’on chantera peut-être à l’avenir avec un autre joueur au PSG. La nomination de neuf joueurs est une motivation pour nous et montre ce qu’est le PSG. »

Au micro de PSG TV, Luis Enrique est également revenu plus en détails sur la performance de son équipe : « J’ai presque tout aimé. L’ambiance d’avant-match de Champions League au Parc des Princes est toujours spéciale. Les supporters ont été incroyables, comme d’habitude, mais dans cette compétition c’est différent. Et j’ai beaucoup aimé l’intensité avec laquelle nous avons débuté le match. Quand nous avons cette intensité sans le ballon, nous sommes une équipe très difficile à contenir », a déclaré le technicien espagnol avant de poursuivre : « Je suis très content du résultat, ça aurait été exceptionnel de réussir à ne pas encaisser de but, mais je peux dire que je suis content. Je pense que tout le monde a confiance, et particulièrement les supporters, en ce que nous faisons. C’est normal d’avoir des moments de difficultés dans une saison, mais nous avons montré à tout le monde que nous sommes là, que c’est notre compétition. Et l’on cherche à ce que cela continue. »