Luis Enrique satisfait de la victoire du PSG contre Rennes

Après deux matches sans victoire, le PSG a renoué avec le succès ce dimanche soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1 sur la pelouse de Rennes (1-3). Au micro de Prime Video, Luis Enrique a salué la belle victoire de son équipe ce soir.

« Je pense que les 25 premières minutes n’ont pas été aussi bonnes. Ils ont joué un bon jeu, ils ont eu des occasions, ils se sont procurés des situations et après ça, on a contrôlé le match et on a eu beaucoup plus d’occasions qu’eux. Vous avez le contrôle du match parce que vous aviez le bon équilibre. (Rire !). Comme à chaque fois. On a toujours l’équilibre. Onze attaquants, onze défenseurs. C’est toujours la clé d’une équipe. C’est ce que l’on essaye de créer. L’équipe plus dangereuse quand elle presse haut ? C’est ce que les gens veulent prouver. On les attire pour jouer des bons ballons dans l’espace. Mais on est aussi bon quand on attaque, quand on va presser plus haut. Hakimi ? Quand on a la balle, c’est un attaquant. Quand on n’a pas la balle, c’est un défenseur. Je lui ai demandé de changer de position. Il change de position et prend des espaces, c’est beau. Félicitations.«