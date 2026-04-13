Luis Enrique s’attend à un match piège contre Liverpool

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Liverpool dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions. À la veille de ce match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Il y a un peu moins d’une semaine, le PSG a pris une avance dans la course à la qualification en demi-finale de la Ligue des champions avec sa victoire contreLiverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Les Parisiens voudront terminer le travail sur la pelouse d’Anfield demain soir. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a succédé à Achraf Hakimi.

Le match retour contre Liverpool (PSG TV)

« Le match sera très différent du match aller. Il faut savoir gérer les moments de difficulté et ensuite faire notre match comme d’habitude en jouant notre football et ne pas venir ici en défendant le résultat. »

L’intensité des premières minutes du match de demain

« Normalement, quand tu joues le début de match, ça peut être important, mais dans le football actuel le score peut changer au bout de cinq minutes. C’est important de bien débuter le match mais ça ne sera pas la clé du match. Pour moi c’est un match piège mais le football et les matchs changent très vite. Il faut être concentré car tu peux encaisser un but très vite. »

Le match contre Liverpool

« Quand tu joues à domicile avec tes supporters, c’est plus facile, tu es plus fort. On sait la difficulté de jouer dans ce stade mais c’est une motivation pour nous. C’est un match piège parce que personne ne voit la différence entre les deux équipes, mais vous la verrez demain. »

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La blessure de Fabian Ruiz

« Les journalistes ne savent rien de l’infirmerie et je ne suis pas docteur. Il est important de respecter la santé de chaque personne. La bonne nouvelle, c’est que Fabian récupère bien et il s’entraîne avec l’équipe. C’est une très bonne nouvelle pour nous. »

Bradley Barcola

« Pour Barcola, il faudra voir l’entraînement d’aujourd’hui. À chaque fois qu’un joueur est de retour, c’est une bonne nouvelle. Il a été trois semaines en récupération. On verra comment il se sent aujourd’hui. Il reste que Fabian et Quentin absents. »

L’avance de deux buts avant la manche retour

« En tant qu’entraîneur, nous cherchons toujours à équilibrer les choses. C’est un résultat très court (2-0) par rapport à ce que j’ai vu au premier match. Il y aura des moments de difficulté mais tous les joueurs sont motivés et normalement on a de l’expérience dans ce type de match et je suis sûr que l’on sera prêt mais on va aussi souffrir. »



