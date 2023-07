Annoncé depuis plusieurs semaines, Luis Enrique est officiellement devenu l’entraîneur du PSG hier. L’entraîneur espagnol explique être un entraîneur courageux et offensif.

Le 5 juillet 2023 est la date officielle du début de l’ère Luis Enrique. Le coach espagnol a signé un contrat de deux ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2025. Hier, il a été présenté à la presse dans le flambant neuf et ultra-moderne centre d’entraînement du PSG à Poissy. Lors de sa conférence de presse, il a donné le ton tout de suite et expliqué qu’il comptait donner un visage offensif à son équipe. Il a également été questionné sur Kylian Mbappé, Neymar, les jeunes ou bien encore la Ligue des Champions.

Après cette prise de parole, il s’est prêté à un jeu de questions-réponses avec un journaliste de PSG TV. Il devait répondre à plusieurs questions en 75 secondes. Dans cet exercice, il a expliqué que la première personne à qui il avait dit qu’il allait signer chez les champions de France était sa femme. Il a ensuite été questionné sur son animal préféré, ce qu’il allait faire en premier à Paris ou encore le nombre de langues qu’il parlait, son sport préféré en dehors du football. Interrogé pour savoir s’il préférait l’attaque ou la défense, il n’a pas hésité au moment de répondre la première proposition. « Gagner 5-4 ou 1-0 ? 5-4, aucun doute là-dessus. Mais je préfère gagner 5-0. » Il a terminé en dévoilant un adjectif qui le définit en tant qu’entraîneur. « Qui aime le risque, courageux et offensif. »

🗣️ “Pour la 1ere fois depuis 10 ans (et C. Ancelotti), il y a un entraîneur qui arrive au PSG sans ces interrogations sur sa capacité à pouvoir gérer un vestiaire avec des égos et dans le contexte parisien” 🇪🇸

D’accord avec notre avis dans @AfterRMC ? 🎙️pic.twitter.com/4w3efZAD3a

— Canal Supporters (@CanalSupporters) July 6, 2023